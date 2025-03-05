Осечка лидера. Шахтер U-19 и Кривбасс U-19 сыграли вничью

В среду, 5 марта, в поединке 20-го тура юношеского чемпионата Украины «Шахтер» встретился с «Кривбассом». Поединок завершился нулевой ничьей.

У «Шахтера» U-19 был шанс вырвать победу. Команда заработала пенальти, но Александр Ющенко не смог переиграть голкипера «Кривбасса».

Подопечные Алексея Белика набрали 54 очка. У «Динамо» 50 балов, но киевляне смогут сократить отставание, если обыграют ЛНЗ. «Кривбасс» U-19 идет на 13 месте.

Чемпионат Украины среди юношеских команд U-19. 20 тур. 5 марта. С. Счастливое, Киевская область. Стадион «Арсенал-Арена» (искусственное поле).

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Кривбасс» U-19 (Кривой Рог) – 0:0

«Шахтер» U-19 (Донецк) (стартовый состав): 36. Ростислав Баглай, 2. Антон Дрозд (к), 3. Егор Данковский, 4. Арройо, 5. Михаил Решетников, 6. Александр Башмарин, 7. Александр Ющенко, 8. Александр Середа, 9. Александр Ломага, 10. Василий Бундаш, 11. Артем Зубрий.

Запасные: 12. Артем Недозимованый, 1. Тимофей Кича, 13. Ярослав Милокост, 14. Денис Сметана, 15. Антон Гарабажий, 16. Николай Огарков, 17. Даниил Давиденко, 18. Александр Балакай, 19. Максим Гончар, 20.20. Денис Петрук, 21. Ян Желиба, 22. Михаил Слипчук.

«Кривбасс» U-19 (Кривой Рог) (стартовый состав): 12. Артем Дударенко, 2. Илья Каплунов, 3. Евгений Маяков, 11. Владимир Мулык (к), 14. Тимур Нянчур, 16. Тимур Бутенко, 17. Рамир Губенко, 18. Дмитрий Евчев, 22. Матвей Боднар, 23. Алексей Пличко, 25. Роберт Газазян.

Запасные: 1. Игорь Омельченко, 5. Даниил Корниенко, 6. Семен Поканевич, 7. Назар Попов, 9. Дмитрий Мурашко, 10. Святослав Матяш, 19. Ростислав Плотко, 20. Илья Слёта, 24. Александр Гладков.

На 72-й минуте Александр Ющенко («Шахтер» U-19) не реализовал пенальти (вратарь).