Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осечка лидера. Шахтер U-19 и Кривбасс U-19 сыграли вничью
Молодежные турниры
05 марта 2025, 14:18 |
311
0

Осечка лидера. Шахтер U-19 и Кривбасс U-19 сыграли вничью

Юношеская команда «Шахтера» сохраняет лидерство в турнирной таблице

05 марта 2025, 14:18 |
311
0
Осечка лидера. Шахтер U-19 и Кривбасс U-19 сыграли вничью
ФК Кривбасс

В среду, 5 марта, в поединке 20-го тура юношеского чемпионата Украины «Шахтер» встретился с «Кривбассом». Поединок завершился нулевой ничьей.

У «Шахтера» U-19 был шанс вырвать победу. Команда заработала пенальти, но Александр Ющенко не смог переиграть голкипера «Кривбасса».

Подопечные Алексея Белика набрали 54 очка. У «Динамо» 50 балов, но киевляне смогут сократить отставание, если обыграют ЛНЗ. «Кривбасс» U-19 идет на 13 месте.

Чемпионат Украины среди юношеских команд U-19. 20 тур. 5 марта. С. Счастливое, Киевская область. Стадион «Арсенал-Арена» (искусственное поле).

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Кривбасс» U-19 (Кривой Рог) – 0:0

«Шахтер» U-19 (Донецк) (стартовый состав): 36. Ростислав Баглай, 2. Антон Дрозд (к), 3. Егор Данковский, 4. Арройо, 5. Михаил Решетников, 6. Александр Башмарин, 7. Александр Ющенко, 8. Александр Середа, 9. Александр Ломага, 10. Василий Бундаш, 11. Артем Зубрий.

Запасные: 12. Артем Недозимованый, 1. Тимофей Кича, 13. Ярослав Милокост, 14. Денис Сметана, 15. Антон Гарабажий, 16. Николай Огарков, 17. Даниил Давиденко, 18. Александр Балакай, 19. Максим Гончар, 20.20. Денис Петрук, 21. Ян Желиба, 22. Михаил Слипчук.

«Кривбасс» U-19 (Кривой Рог) (стартовый состав): 12. Артем Дударенко, 2. Илья Каплунов, 3. Евгений Маяков, 11. Владимир Мулык (к), 14. Тимур Нянчур, 16. Тимур Бутенко, 17. Рамир Губенко, 18. Дмитрий Евчев, 22. Матвей Боднар, 23. Алексей Пличко, 25. Роберт Газазян.

Запасные: 1. Игорь Омельченко, 5. Даниил Корниенко, 6. Семен Поканевич, 7. Назар Попов, 9. Дмитрий Мурашко, 10. Святослав Матяш, 19. Ростислав Плотко, 20. Илья Слёта, 24. Александр Гладков.

На 72-й минуте Александр Ющенко («Шахтер» U-19) не реализовал пенальти (вратарь).

По теме:
Назар БАЛАБА: «Буду отдаваться игре на поле на все сто процентов»
БЕЛИК: «В матче с Александрией U-19 выполнили все запланированное»
Шахтер U-19 – Александрия U-19 – 3:0. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк U-19 Кривбасс Кривой Рог U-19 Александр Ющенко
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Футбол | 05 марта 2025, 00:59 0
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел

Легендарный тренер выделил Криштиану Роналду

Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Футбол | 04 марта 2025, 18:05 14
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны

Летом на «Олд Траффорд» снова может приехать новый главный тренер

Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Футбол | 05.03.2025, 14:21
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
Запрет на выезд? После побега Авдыша у Карпат могут возникнуть проблемы
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
Футбол | 05.03.2025, 10:32
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Футбол | 05.03.2025, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
04.03.2025, 00:14
Бокс
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
04.03.2025, 15:08
Бокс
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
03.03.2025, 22:25 1
Бокс
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
04.03.2025, 06:30 2
Теннис
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
04.03.2025, 12:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем