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05 марта 2025, 10:39 |
460
0

Два месяца работы. Чемпион Вьетнама расторг контракт с экс-лидером Львова

Шина стал свободным агентом

05 марта 2025, 10:39 |
460
0
Два месяца работы. Чемпион Вьетнама расторг контракт с экс-лидером Львова
ФК Намдинь. Шина

Действующий чемпион Вьетнама «Намдиньо» объявил об уходе из клуба 28-летнего бразильского вингера Шины, известного в Украине по выступлениям за «Львов», где он являлся одним из лидеров атак команды (8 голов, 4 ассиста в 66 поединках).

О причинах разрыва контракта не сообщается, однако в середине февраля «Намдинь» вылетел в 1/8 финала от японской команды «Санфречче Хиросима» (0:3, 0:4) из Кубка АФК – второго по значимости клубного турнира азиатского футбола, после чего во вьетнамском клубе, возможно, и решили отказаться от услуг статусного для них легионера.

Примечательно, что Шина успел сыграть всего два матча за «Намдинь», будучи подписанным этим клубом лишь в начале января нынешнего года.

После ухода из «Львова» в начале 2023 года и перед переездом во Вьетнам Шина выступал в ОАЭ и Казахстане.

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Шина (Рожерио Алвес) трансферы расторжение контракта свободный агент Львов
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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