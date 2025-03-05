Два месяца работы. Чемпион Вьетнама расторг контракт с экс-лидером Львова

Действующий чемпион Вьетнама «Намдиньо» объявил об уходе из клуба 28-летнего бразильского вингера Шины, известного в Украине по выступлениям за «Львов», где он являлся одним из лидеров атак команды (8 голов, 4 ассиста в 66 поединках).

О причинах разрыва контракта не сообщается, однако в середине февраля «Намдинь» вылетел в 1/8 финала от японской команды «Санфречче Хиросима» (0:3, 0:4) из Кубка АФК – второго по значимости клубного турнира азиатского футбола, после чего во вьетнамском клубе, возможно, и решили отказаться от услуг статусного для них легионера.

Примечательно, что Шина успел сыграть всего два матча за «Намдинь», будучи подписанным этим клубом лишь в начале января нынешнего года.

После ухода из «Львова» в начале 2023 года и перед переездом во Вьетнам Шина выступал в ОАЭ и Казахстане.