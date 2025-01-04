ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер атак Львова уехал играть во Вьетнам – в стан чемпиона

Действующий чемпион Вьетнама по футболу клуб «Намдинь» объявил о подписании 28-летнего правого вингера казахстанского «Елимая» Шины.

Условия перехода не афишируются, но, по неофициальной информации, бразилец уехал во Вьетнам свободным агентом.

За «Елимай» Шина играл с января 2024 года. Провел 27 матчей, отличившись 6 голами и 4 ассистами.

В Украине Шина известен по выступлениям за «Львов» и «Карпаты». В стане первого клуба он был лидером атак команды, сыграв в общей сложности 66 поединков (8 голов, 11 ассистов).

В январе 2023-го Шина окончательно покинул Украину, после чего играл в ОАЭ и Казахстане.