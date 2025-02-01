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  4. В Металлисте 1925 объяснили, почему Гармаш оказался ненужным Ван Леувену
Украина. Первая лига
01 февраля 2025, 07:47 |
1210
0

В Металлисте 1925 объяснили, почему Гармаш оказался ненужным Ван Леувену

Юрий Коротун заявил, что между тренером и футболистом не было никакого конфликта

01 февраля 2025, 07:47 |
1210
0
В Металлисте 1925 объяснили, почему Гармаш оказался ненужным Ван Леувену
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Вице-президент Металлиста 1925 года Юрий Коротун рассказал, почему украинский полузащитник Денис Гармаш был отстранен от первой команды харьковского клуба с приходом Патрика ван Леувена на должность главного тренера команды.

«Никакого конфликта там не было. Патрик просмотрел Дениса на треФнировке и дальше не рассматривал его как часть своей команды. Он ему просто не подошел», – лаконично сказал Коротун.

В нынешнем сезоне Денис Гармаш сыграл за первую команду Металлиста 1925 года три матча и один поединок за дубль во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что Денис начал свои выступления за любительскую команду из Киевщины, за которую выступают многие звездные украинские футболисты.

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Денис Гармаш Патрик ван Леувен Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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