В Металлисте 1925 объяснили, почему Гармаш оказался ненужным Ван Леувену

Вице-президент Металлиста 1925 года Юрий Коротун рассказал, почему украинский полузащитник Денис Гармаш был отстранен от первой команды харьковского клуба с приходом Патрика ван Леувена на должность главного тренера команды.

«Никакого конфликта там не было. Патрик просмотрел Дениса на треФнировке и дальше не рассматривал его как часть своей команды. Он ему просто не подошел», – лаконично сказал Коротун.

В нынешнем сезоне Денис Гармаш сыграл за первую команду Металлиста 1925 года три матча и один поединок за дубль во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что Денис начал свои выступления за любительскую команду из Киевщины, за которую выступают многие звездные украинские футболисты.