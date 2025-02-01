Греческий центрбек, которым интересовался Кривбасс, сменил клуб в Чехии
Мариос Пурзитидис перешел из Слована Либерец в Дуклу Прага на правах аренды
Греческий защитник Мариос Пурзитидис сменил клуб в Чехии, перейдя из «Слована» Либерец в «Дуклу» Прага.
Ранее «Кривбасс» пытался подписать 25-летнего Пурзитидиса, однако тот отказался от перехода в Украину из-за войны. В итоге Пурзитидис на правах аренды перешел в другой чешский клуб – «Дукла» Прага.
На подписании этого фактурного защитника лично настаиваел главный тренер Юрий Вернидуб. Однако Пурзитидис не дал своего согласия на трансфер.
К предложению Кривбасса грек готов вернуться ближе к лету, когда станет свободным агентом. А в ближайшие полгода он будет играть в Чехии за Дуклу. В текущем сезоне он провел за Слован 10 матчей чемпионата Чехии и забил 1 гол, а также отыграл 1 поединок Кубка Чехии.
Криворожский клуб продолжает поиск центрбека, сосредоточившись на рынке Балкан.
✍️ | Obránce Marios Pourzitidis posiluje náš tým necelý týden před startem jarní části Chance Ligy ❤️💛— FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) January 28, 2025
Pětadvacetiletý obránce příchází ze Slovanu Liberec na hostování do konce aktuální sezony 💪
Více informací naleznete v článku na webu! 📰👇https://t.co/enSHvkGYkQ#fkdukla pic.twitter.com/8iDyiv2SLk
Další levonohý hráč v týmu ✅🇬🇷— FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) January 29, 2025
Už jste četli rozhovor s naší novou posilou? 🎤👇https://t.co/enSHvkGqvi#fkdukla #jsmezpatky pic.twitter.com/Y3O158UrSs
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