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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 05:12 | Обновлено 01 февраля 2025, 05:56
36
0

Греческий центрбек, которым интересовался Кривбасс, сменил клуб в Чехии

Мариос Пурзитидис перешел из Слована Либерец в Дуклу Прага на правах аренды

01 февраля 2025, 05:12 | Обновлено 01 февраля 2025, 05:56
36
0
Греческий центрбек, которым интересовался Кривбасс, сменил клуб в Чехии
ФК Слован Либерец. Мариос Пурзитидис

Греческий защитник Мариос Пурзитидис сменил клуб в Чехии, перейдя из «Слована» Либерец в «Дуклу» Прага.

Ранее «Кривбасс» пытался подписать 25-летнего Пурзитидиса, однако тот отказался от перехода в Украину из-за войны. В итоге Пурзитидис на правах аренды перешел в другой чешский клуб – «Дукла» Прага.

На подписании этого фактурного защитника лично настаиваел главный тренер Юрий Вернидуб. Однако Пурзитидис не дал своего согласия на трансфер.

К предложению Кривбасса грек готов вернуться ближе к лету, когда станет свободным агентом. А в ближайшие полгода он будет играть в Чехии за Дуклу. В текущем сезоне он провел за Слован 10 матчей чемпионата Чехии и забил 1 гол, а также отыграл 1 поединок Кубка Чехии.

Криворожский клуб продолжает поиск центрбека, сосредоточившись на рынке Балкан.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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