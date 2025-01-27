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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 19:33 | Обновлено 27 января 2025, 21:00
850
0

Кривбасс ищет защитника. Один игрок уже отказал из-за войны

У клуба проблемы с поиском легионеров, Мариос Пурзитидис не приедет

27 января 2025, 19:33 | Обновлено 27 января 2025, 21:00
850
0
Кривбасс ищет защитника. Один игрок уже отказал из-за войны
ФК Кривбасс

Кривбасс после продажи в Карпаты защитника Тимура Стецькова продолжает поиски игрока в центр обороны, однако вновь столкнулся с отказом легионера приехать в Украину.

Сообщается, что криворожанам отказал игрок чешского Слована Мариос Пурзитидис. 25-летнего грека лично хотел видеть наставник Юрий Вернидуб, но футболист решил не ехать в Украину.

К предложению Кривбасса грек готов вернуться ближе к лету, когда станет свободным агентом. А ближайшие полгода хочет доиграть в Чехии и уже в шаге от аренды в клуб «Дукла».

Ранее была информация о том, что у Кривбасса сорвалась далеко не первая сделка по причине отказа футболистов ехать и в Украину в целом, и в Кривой Рог в частности.

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Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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