Кривбасс ищет защитника. Один игрок уже отказал из-за войны

Кривбасс после продажи в Карпаты защитника Тимура Стецькова продолжает поиски игрока в центр обороны, однако вновь столкнулся с отказом легионера приехать в Украину.

Сообщается, что криворожанам отказал игрок чешского Слована Мариос Пурзитидис. 25-летнего грека лично хотел видеть наставник Юрий Вернидуб, но футболист решил не ехать в Украину.

К предложению Кривбасса грек готов вернуться ближе к лету, когда станет свободным агентом. А ближайшие полгода хочет доиграть в Чехии и уже в шаге от аренды в клуб «Дукла».

Ранее была информация о том, что у Кривбасса сорвалась далеко не первая сделка по причине отказа футболистов ехать и в Украину в целом, и в Кривой Рог в частности.