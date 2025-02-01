Ястремская идет дальше. Стали известны все полуфиналистки турнира в Линце
Даяна сыграет против Клары Таусон, Каролина Мухова встретится с Екатериной Александровой
31 января состоялись четвертьфинале матчи на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Даяна Ястремская в двух сетах переиграла Марию Саккари и далее встретится с Кларой Таусон, которая прошла Анну Блинкову.
В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Каролина Мухова и Екатерина Александрова. Чешка выиграла у Анастасии Потаповой, а «нейтралка» справилась с Петрой Мартич.
Полуфиналы на австрийских кортах пройдут в субботу, 1 февраля.
WTA 500 Линц. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Каролина Мухова [1] – Анастасия Потапова [6] – 6:3, 3:6, 6:3
Екатерина Александрова [4] – Петра Мартич – 3:6, 6:2, 6:2
Нижняя часть сетки
Даяна Ястремская [5] – Мария Саккари [3] – 7:5, 6:0
Клара Таусон [8] – Анна Блинкова – 6:4, 6:3
WTA 500 Линц. Пары 1/2 финала
Каролина Мухова [1] – Екатерина Александрова [4]
Даяна Ястремская [5] – Клара Таусон [8]
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