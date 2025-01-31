Обидчицы украинок в Линце определили соперницу Ястремской в полуфинале

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) узнала соперницу в полуфинал турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

За выход в решающий поединок украинка сыграет против 39-й ракетки мира Клары Таусон из Дании, которая в 3-м раунде одолела «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 83) за 1 час и 47 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/4 финала

Клара Таусон (Дания) [8] – Анна Блинкова – 6:4, 6:3

Таусон на своем пути в полуфинал Линца, помимо Блинковой, также прошла украинку Ангелину Калинину и румынку Сорану Кырстю. Анна во 2-м круге одолела еще одну представительницу Украины Элину Свитолину.

Ранее Ястремская и Таусон играли между собой только один раз. В 2022 году Даяна победила датчанку во 2-м раунде квалификации соревнований в городе Дубай.

Встреча Даяны и Клары в Линце запланирована на субботу, 1 февраля. Точное время старта игры будет определено позже.

Даяна на австрийских кортах уже переиграла Лючию Бронцетти, Антонию Ружич и Марию Саккари.