Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчицы украинок в Линце определили соперницу Ястремской в полуфинале
WTA
31 января 2025, 17:36 | Обновлено 31 января 2025, 17:41
516
2

Обидчицы украинок в Линце определили соперницу Ястремской в полуфинале

Клара Таусон переиграла Анну Блинкову в 3-м раунде пятисотника в Австрии

31 января 2025, 17:36 | Обновлено 31 января 2025, 17:41
516
2
Обидчицы украинок в Линце определили соперницу Ястремской в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) узнала соперницу в полуфинал турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

За выход в решающий поединок украинка сыграет против 39-й ракетки мира Клары Таусон из Дании, которая в 3-м раунде одолела «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 83) за 1 час и 47 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/4 финала

Клара Таусон (Дания) [8] – Анна Блинкова – 6:4, 6:3

Таусон на своем пути в полуфинал Линца, помимо Блинковой, также прошла украинку Ангелину Калинину и румынку Сорану Кырстю. Анна во 2-м круге одолела еще одну представительницу Украины Элину Свитолину.

Ранее Ястремская и Таусон играли между собой только один раз. В 2022 году Даяна победила датчанку во 2-м раунде квалификации соревнований в городе Дубай.

Встреча Даяны и Клары в Линце запланирована на субботу, 1 февраля. Точное время старта игры будет определено позже.

Даяна на австрийских кортах уже переиграла Лючию Бронцетти, Антонию Ружич и Марию Саккари.

По теме:
Сама создаю себе проблемы. Ястремская прокомментировала победу над Саккари
Л. Киченок / Н. Киченок – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE
Даяна Ястремская – Мария Саккари. Повесила баранку. Видеообзор матча
Клара Таусон Даяна Ястремская Анна Блинкова WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Футбол | 31 января 2025, 06:47 0
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Бокс | 31 января 2025, 08:53 0
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»

Канело высоко оценил украинского боксера

Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31.01.2025, 16:20
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Теннис | 30.01.2025, 18:46
Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять
Теннис | 31.01.2025, 17:05
Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять
Тунис – Украина – 1:1. Преимущество растеряно. Овчаренко позволил сравнять
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Ну я ж казав вчора, що Клара Блінкову відпрацює.
Ответить
+2
Олександр Науменко
Наразі Клара, як індикатор, саме те для Даяни.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 6
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 42
Футбол
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем