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  4. Травму получил защитник Тоттенхэма. На сколько выбыл Рэду Дрегушин?
Лига Европы
01 февраля 2025, 05:41 | Обновлено 01 февраля 2025, 06:12
84
0

Травму получил защитник Тоттенхэма. На сколько выбыл Рэду Дрегушин?

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал подробности

01 февраля 2025, 05:41 | Обновлено 01 февраля 2025, 06:12
84
0
Травму получил защитник Тоттенхэма. На сколько выбыл Рэду Дрегушин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Раду Дрэгушин

Вечером 30 января Раду Дрэгушин, защитник клуба «Тоттенхэм», получил травму во время матча 8-го тура Лиги Европы УЕФА 2024/25 против шведского клуба «Эльфсборг» (3:0).

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию, которая сложилась с защитником:

«Очередная травма у Тоттенхэма. На этот раз – Раду Дрэгушин. Механизм травмы неочевидный, но изюминка в том, что румын акцентированно не попал по мячу во время удара. Видно, что он пытался изо всех сил вынести мяч, но махнул мимо мяча, что привело к перегибу в коленном суставе.

В таких случаях следует переживать о сухожилии мышц задней, капсуле коленного сустава и боковых связях колена. Дрегушину долго тестировали колено, но ни один тест не вызывал боли. Поэтому игрок решил попытаться продолжить игру, но сразу понял, что не сможет.

Рискну предсказать растяжение капсулы сустава, возможно внутрисуставный ушиб костей, или растяжение внешней боковой связки колена.

Тем не менее, все эти травмы не выглядят страшно, а факт, что Раду пытался продолжить игру, лишь подтверждает, что повреждение не должно быть серьезным. Ожидаю максимум 10–14 дней отсутствия, если вообще какая-нибудь проблема подтвердится».

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Раду Дрэгушин Тоттенхэм травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Дмитрий Бабелюк Лига Европы Эльфсборг
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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