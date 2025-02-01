Не верят. Букмекеры оценили шансы Ястремской выиграть трофей в Линце
1 февраля на пятисотнике в Австрии пройдут полуфинальные матчи
1 февраля на турнире WTA 500 в Линце пройдут полуфинальные противостояния.
Первая ракетка соревнований Каролина Мухова сыграет с Екатериной Александровой, а украинка Даяна Ястремская поборется против представительницы Дании Клары Таусон.
Букмекерские конторы обновили котировки на победительницу турнира. Фавориткой является Мухова, на титул которой можно поставить за 1.80.
Вторая претендентка – Таусон (3.40). Следующей идет Александрова за цифры 6.00, а котировки на Ястремскую составляют 9.00.
Кто выиграет трофей в Линце? Мнение букмекеров
- Каролина Мухова – 1.80
- Клара Таусон – 3.40
- Екатерина Александрова – 6.00
- Даяна Ястремская – 9.00
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