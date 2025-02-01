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  4. Не верят. Букмекеры оценили шансы Ястремской выиграть трофей в Линце
WTA
01 февраля 2025, 06:39 |
476
0

Не верят. Букмекеры оценили шансы Ястремской выиграть трофей в Линце

1 февраля на пятисотнике в Австрии пройдут полуфинальные матчи

01 февраля 2025, 06:39 |
476
0
Не верят. Букмекеры оценили шансы Ястремской выиграть трофей в Линце
WTA. Трофей турнира в Линце

1 февраля на турнире WTA 500 в Линце пройдут полуфинальные противостояния.

Первая ракетка соревнований Каролина Мухова сыграет с Екатериной Александровой, а украинка Даяна Ястремская поборется против представительницы Дании Клары Таусон.

Букмекерские конторы обновили котировки на победительницу турнира. Фавориткой является Мухова, на титул которой можно поставить за 1.80.

Вторая претендентка – Таусон (3.40). Следующей идет Александрова за цифры 6.00, а котировки на Ястремскую составляют 9.00.

Кто выиграет трофей в Линце? Мнение букмекеров

  1. Каролина Мухова – 1.80
  2. Клара Таусон – 3.40
  3. Екатерина Александрова – 6.00
  4. Даяна Ястремская – 9.00

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WTA Линц котировки букмекеров азарт Каролина Мухова Клара Таусон Екатерина Александрова Даяна Ястремская ставки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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