Не верят. Букмекеры оценили шансы Ястремской выиграть трофей в Линце

1 февраля на турнире WTA 500 в Линце пройдут полуфинальные противостояния.

Первая ракетка соревнований Каролина Мухова сыграет с Екатериной Александровой, а украинка Даяна Ястремская поборется против представительницы Дании Клары Таусон.

Букмекерские конторы обновили котировки на победительницу турнира. Фавориткой является Мухова, на титул которой можно поставить за 1.80.

Вторая претендентка – Таусон (3.40). Следующей идет Александрова за цифры 6.00, а котировки на Ястремскую составляют 9.00.

Кто выиграет трофей в Линце? Мнение букмекеров