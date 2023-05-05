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ATP
05 мая 2023, 23:31 | Обновлено 05 мая 2023, 23:34
364
0

Изощренная месть. Лаки-лузер обыграл своего обидчика в полуфинале Мастерса

Ян-Леннард Штруфф проиграл Аслану Карацеву в финале квалификации в Мадриде, но сразится за титул

05 мая 2023, 23:31 | Обновлено 05 мая 2023, 23:34
364
0
Изощренная месть. Лаки-лузер обыграл своего обидчика в полуфинале Мастерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Леннард Штруфф

Состоялся второй полуфинальный поединок на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Мадриде.

В матче за вторую путевку в финал сошлись теннисисты, которые играли между собой в финале квалификации этого турнира. В отборе выиграл Аслан Карацев, а в полуфинале основы Ян-Леннард Штруфф взял реванш.

В финале немецкий теннисист разыграет титул со вторым номером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом.

Мадрид. 1/2 финала
Ян-Леннард Штруфф (Германия) [LL] – Аслан Карацев [Q] – 4:6, 6:3, 6:4

Штруфф – первый в истории лаки-лузер, который дошел до финала на турнирах серии Мастерс.

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ATP Мадрид Карлос Алькарас (теннисист) Аслан Карацев Ян-Леннард Штруфф
Источник Sport.ua
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