Изощренная месть. Лаки-лузер обыграл своего обидчика в полуфинале Мастерса

Состоялся второй полуфинальный поединок на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Мадриде.

В матче за вторую путевку в финал сошлись теннисисты, которые играли между собой в финале квалификации этого турнира. В отборе выиграл Аслан Карацев, а в полуфинале основы Ян-Леннард Штруфф взял реванш.

В финале немецкий теннисист разыграет титул со вторым номером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом.

Мадрид. 1/2 финала

Ян-Леннард Штруфф (Германия) [LL] – Аслан Карацев [Q] – 4:6, 6:3, 6:4

Штруфф – первый в истории лаки-лузер, который дошел до финала на турнирах серии Мастерс.

LUCKY L̶O̶S̶E̶R̶ WINNER 💪@Struffitennis defeats Karatsev to make the final in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/C8nMn8Uziy