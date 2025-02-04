За зону Лиги чемпионов. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-4 Серии A.

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:1.

У римлян отличились Маттиа Дзакканьи и Валентин Кастельянос, у хозяев поля точный удар нанес Роберто Пикколи.

«Лацио» с 42 очками поднялся на 4-е место, в зону Лиги чемпионов. «Кальяри» с 21 пунктом находится на 17-й позиции.

Серия А. 23-й тур. 3 февраля

Кальяри – Лацио – 1:2

Голы: Пикколи, 55 – Дзакканьи, 41, Кастельянос, 64

Турнирная таблица