Италия04 февраля 2025, 00:32 | Обновлено 04 февраля 2025, 00:48
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За зону Лиги чемпионов. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-4 Серии A.
Римский клуб не против поучаствовать в еврокубках в следующем сезоне
04 февраля 2025, 00:32 | Обновлено 04 февраля 2025, 00:48
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В матче 23-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:1.
У римлян отличились Маттиа Дзакканьи и Валентин Кастельянос, у хозяев поля точный удар нанес Роберто Пикколи.
«Лацио» с 42 очками поднялся на 4-е место, в зону Лиги чемпионов. «Кальяри» с 21 пунктом находится на 17-й позиции.
Серия А. 23-й тур. 3 февраля
Кальяри – Лацио – 1:2
Голы: Пикколи, 55 – Дзакканьи, 41, Кастельянос, 64
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|23
|17
|3
|3
|38 - 16
|54
|2
|Интер Милан
|22
|15
|6
|1
|56 - 19
|51
|3
|Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49 - 26
|47
|4
|Лацио
|23
|13
|3
|7
|40 - 31
|42
|5
|Ювентус
|23
|9
|13
|1
|39 - 20
|40
|6
|Фиорентина
|22
|11
|6
|5
|37 - 23
|39
|7
|Болонья
|22
|9
|10
|3
|35 - 27
|37
|8
|Милан
|22
|9
|8
|5
|33 - 24
|35
|9
|Рома
|23
|8
|7
|8
|34 - 29
|31
|10
|Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28 - 36
|29
|11
|Торино
|23
|6
|9
|8
|24 - 27
|27
|12
|Дженоа
|23
|6
|8
|9
|21 - 32
|26
|13
|Эллас Верона
|23
|7
|2
|14
|26 - 48
|23
|14
|Лечче
|23
|6
|5
|12
|18 - 41
|23
|15
|Комо
|23
|5
|7
|11
|27 - 38
|22
|16
|Эмполи
|23
|4
|9
|10
|22 - 33
|21
|17
|Кальяри
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|18
|Парма
|23
|4
|8
|11
|29 - 42
|20
|19
|Венеция
|23
|3
|7
|13
|22 - 38
|16
|20
|Монца
|23
|2
|7
|14
|20 - 34
|13
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