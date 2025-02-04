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  4. За зону Лиги чемпионов. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-4 Серии A.
Чемпионат Италии
Кальяри
03.02.2025 21:45 – FT 1 : 2
Лацио
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Италия
04 февраля 2025, 00:32 | Обновлено 04 февраля 2025, 00:48
25
0

За зону Лиги чемпионов. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-4 Серии A.

Римский клуб не против поучаствовать в еврокубках в следующем сезоне

04 февраля 2025, 00:32 | Обновлено 04 февраля 2025, 00:48
25
0
За зону Лиги чемпионов. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-4 Серии A.
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:1.

У римлян отличились Маттиа Дзакканьи и Валентин Кастельянос, у хозяев поля точный удар нанес Роберто Пикколи.

«Лацио» с 42 очками поднялся на 4-е место, в зону Лиги чемпионов. «Кальяри» с 21 пунктом находится на 17-й позиции.

Серия А. 23-й тур. 3 февраля

Кальяри – Лацио – 1:2

Голы: Пикколи, 55 – Дзакканьи, 41, Кастельянос, 64

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 23 17 3 3 38 - 16 54
2 Интер Милан 22 15 6 1 56 - 19 51
3 Аталанта 23 14 5 4 49 - 26 47
4 Лацио 23 13 3 7 40 - 31 42
5 Ювентус 23 9 13 1 39 - 20 40
6 Фиорентина 22 11 6 5 37 - 23 39
7 Болонья 22 9 10 3 35 - 27 37
8 Милан 22 9 8 5 33 - 24 35
9 Рома 23 8 7 8 34 - 29 31
10 Удинезе 23 8 5 10 28 - 36 29
11 Торино 23 6 9 8 24 - 27 27
12 Дженоа 23 6 8 9 21 - 32 26
13 Эллас Верона 23 7 2 14 26 - 48 23
14 Лечче 23 6 5 12 18 - 41 23
15 Комо 23 5 7 11 27 - 38 22
16 Эмполи 23 4 9 10 22 - 33 21
17 Кальяри 23 5 6 12 24 - 38 21
18 Парма 23 4 8 11 29 - 42 20
19 Венеция 23 3 7 13 22 - 38 16
20 Монца 23 2 7 14 20 - 34 13
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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