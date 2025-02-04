ОФИЦИАЛЬНО. Лидер атаки Браги стал одноклубником Трубина
Брума перешел в «Бенфику» за 6 миллионов евро
30-летний португальский форвард «Браги» Брума стал игроком лиссабонской «Бенфики».
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
В этом сезоне Брума провел за «Брагу» 17 матчей, отметившись 7 голами в чемпионате Португалии, а также 11 матчей и 3 мячами в Лиге Европы.
Португальский нападающий успел поиграть за «Спортинг», «Галатасарай», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», ПСВ, «Олимпиакос» и «Фенербахче».
Контракт с «Бенфикой» Брума подписал до 2028 года.
Также за лиссабонский клуб выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Ранее стало известно, что «Бенфика» усилилась чемпионом Европы 2020 года.
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