ОФИЦИАЛЬНО. Лидер атаки Браги стал одноклубником Трубина

30-летний португальский форвард «Браги» Брума стал игроком лиссабонской «Бенфики».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

В этом сезоне Брума провел за «Брагу» 17 матчей, отметившись 7 голами в чемпионате Португалии, а также 11 матчей и 3 мячами в Лиге Европы.

Португальский нападающий успел поиграть за «Спортинг», «Галатасарай», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», ПСВ, «Олимпиакос» и «Фенербахче».

Контракт с «Бенфикой» Брума подписал до 2028 года.

Также за лиссабонский клуб выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Ранее стало известно, что «Бенфика» усилилась чемпионом Европы 2020 года.