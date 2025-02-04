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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 01:31 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:50
152
0

Источник: Динамо не удалось договориться по трансферу Име Окона

По данным источника, из-за этого сорвался переход Максима Дячука в Сарагосу

04 февраля 2025, 01:31 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:50
152
0
Источник: Динамо не удалось договориться по трансферу Име Окона
ФК Динамо. Александр Шовковский и Име Окон

Киевскому «Динамо» не удалось согласовать контракт с южноафриканским футболистом Име Оконом, который находился на просмотре.

Именно поэтому клуб в последний момент отменил переход Максима Дячука в Испанию. Оба события тесно связаны, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Трансфер защитника киевского клуба в «Сарагосу» уже был согласован. Клубы договаривались об аренде с опцией выкупа. Однако перехода Дячука не произошло.

20-летний защитник клуба «Суперспорт Юнайтед» Име Окон прошел просмотр в Динамо, во время которого сыграл 4 матча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Име Окон Суперспорт Юнайтед Александр Шовковский Максим Дячук Сарагоса Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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