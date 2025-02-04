Источник: Динамо не удалось договориться по трансферу Име Окона
По данным источника, из-за этого сорвался переход Максима Дячука в Сарагосу
Киевскому «Динамо» не удалось согласовать контракт с южноафриканским футболистом Име Оконом, который находился на просмотре.
Именно поэтому клуб в последний момент отменил переход Максима Дячука в Испанию. Оба события тесно связаны, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Трансфер защитника киевского клуба в «Сарагосу» уже был согласован. Клубы договаривались об аренде с опцией выкупа. Однако перехода Дячука не произошло.
20-летний защитник клуба «Суперспорт Юнайтед» Име Окон прошел просмотр в Динамо, во время которого сыграл 4 матча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро.
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