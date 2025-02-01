Последняя игра за клуб. Динамо оформит трансфер защитника
Сага с Име Оконом подходит к своему завершению
Генеральный директор южноафриканского клуба «Суперспорт Юнайтед» Стэн Мэтьюз подтвердил, что защитник Име Окон сыграет свой последний матч за клуб.
Недавно 20-летний футболист прошел просмотр в киевском «Динамо», и теперь украинский клуб имеет возможность немедленно подписать с ним контракт.
«В течение ближайших нескольких дней Име отправится за границу, он сыграет свой последний матч в нашей команде. Мы пытаемся демонстрировать молодым футболистам, что если они хотят поехать в Европу и осуществить свою мечту, то в Африке нет лучшего клуба, где они могли бы подписать контракт, чем «Суперспорт Юнайтед», – рассказал Мэтьюз.
1 февраля Име Окон может выйти на футбольное поле в матче против «АмаЗулу». Поединок 15-го тура чемпионата ЮАР начнется в 20:00 по киевскому времени.
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