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  4. Последняя игра за клуб. Динамо оформит трансфер защитника
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 11:55 |
967
3

Последняя игра за клуб. Динамо оформит трансфер защитника

Сага с Име Оконом подходит к своему завершению

01 февраля 2025, 11:55 |
967
3
Последняя игра за клуб. Динамо оформит трансфер защитника
ФК Динамо Киев. Име Окон

Генеральный директор южноафриканского клуба «Суперспорт Юнайтед» Стэн Мэтьюз подтвердил, что защитник Име Окон сыграет свой последний матч за клуб.

Недавно 20-летний футболист прошел просмотр в киевском «Динамо», и теперь украинский клуб имеет возможность немедленно подписать с ним контракт.

«В течение ближайших нескольких дней Име отправится за границу, он сыграет свой последний матч в нашей команде. Мы пытаемся демонстрировать молодым футболистам, что если они хотят поехать в Европу и осуществить свою мечту, то в Африке нет лучшего клуба, где они могли бы подписать контракт, чем «Суперспорт Юнайтед», – рассказал Мэтьюз.

1 февраля Име Окон может выйти на футбольное поле в матче против «АмаЗулу». Поединок 15-го тура чемпионата ЮАР начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Суперспорт Юнайтед Име Окон трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
Сподіваємось, що новий Юссуф буде) Або, хоча б Діакате
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0
Микола Захарченко
Гравець на перспективу. Непогані фізичні дані . Можливо буде краще за Біловара )
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0
Gargantua81
получили деньги за Бущана, может теперь хоть африку начнут подписывать
но там не меньше года пойдет на то, чтобы его тактике натаскать
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-1
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