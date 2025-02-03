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03 февраля 2025, 23:41 |
1592
0

Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану

Аргентинец выделил бразильца Роналдо

03 февраля 2025, 23:41 |
1592
0
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, который является обладателем восьми Золотых мячей назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Месси выделил двукратного чемпиона мира Роналдо.

«Роналдо был феноменом. Из всех игроков, которых я видел, для меня он был лучшим. Впечатляющий игрок, с какой бы стороны ты на него не смотрел», – сказал Месси.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Лионель Месси Роналдо
Дмитро Олійник Источник: Sport Bible
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