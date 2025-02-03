Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, который является обладателем восьми Золотых мячей назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Месси выделил двукратного чемпиона мира Роналдо.

«Роналдо был феноменом. Из всех игроков, которых я видел, для меня он был лучшим. Впечатляющий игрок, с какой бы стороны ты на него не смотрел», – сказал Месси.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.