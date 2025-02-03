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  4. Жирона – Лас-Пальмас – 2:1. Три очка для Цыганков и Ко. Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 февраля 2025, 23:59 |
1181
0

Жирона – Лас-Пальмас – 2:1. Три очка для Цыганков и Ко. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги

03 февраля 2025, 23:59 |
1181
0
Жирона – Лас-Пальмас – 2:1. Три очка для Цыганков и Ко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 3 февраля, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Лас-Пальмас».

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Хозяева победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С первых минут начал этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Отметим, что впервые в заявку на поединок попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.

Ла Лига. 22-й тур, 3 февраля.

Жирона – Лас-Пальмас – 2:1
Голы: Руис, 8, Асприлья, 79 – Силва, 82.

Видеообзор ожидается позже...

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Лас-Пальмас).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Ясер Асприлья (Жирона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Жирона).
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Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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