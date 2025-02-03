Жирона – Лас-Пальмас – 2:1. Три очка для Цыганков и Ко. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги
В понедельник, 3 февраля, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Лас-Пальмас».
Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Хозяева победили со счетом 2:1.
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С первых минут начал этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Отметим, что впервые в заявку на поединок попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.
Ла Лига. 22-й тур, 3 февраля.
Жирона – Лас-Пальмас – 2:1
Голы: Руис, 8, Асприлья, 79 – Силва, 82.
Видеообзор ожидается позже...
События матча
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