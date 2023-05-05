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ATP
05 мая 2023, 19:03 | Обновлено 05 мая 2023, 19:06
356
0

Алькарас в свой день рождения вышел в финал Мастерса в Мадриде

Карлос в двух сетах одолел Борну Чорича

05 мая 2023, 19:03 | Обновлено 05 мая 2023, 19:06
356
0
Алькарас в свой день рождения вышел в финал Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) в 1/2 финала Мастерса в Мадриде оказался сильнее хорвата Борны Чорича (№20 АТР), одолев того в двух сетах.

Мадрид. 1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:4, 6:3

Отметим, что это была первая встреча теннисистов. Алькарас является действующим чемпионом турнира.

В финале Алькарасу предстоит встреча с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (№65 АТР) – Аслан Карацев (№121 АТР).

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Карлос Алькарас (теннисист) Борна Чорич ATP Мадрид
Источник Sport.ua
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