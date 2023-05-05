Алькарас в свой день рождения вышел в финал Мастерса в Мадриде
Карлос в двух сетах одолел Борну Чорича
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) в 1/2 финала Мастерса в Мадриде оказался сильнее хорвата Борны Чорича (№20 АТР), одолев того в двух сетах.
Мадрид. 1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:4, 6:3
Отметим, что это была первая встреча теннисистов. Алькарас является действующим чемпионом турнира.
В финале Алькарасу предстоит встреча с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (№65 АТР) – Аслан Карацев (№121 АТР).
That’s some cake! Aha pic.twitter.com/981QQgrCl9— José Morgado (@josemorgado) May 5, 2023
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