Алькарас в свой день рождения вышел в финал Мастерса в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) в 1/2 финала Мастерса в Мадриде оказался сильнее хорвата Борны Чорича (№20 АТР), одолев того в двух сетах.

Мадрид. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:4, 6:3

Отметим, что это была первая встреча теннисистов. Алькарас является действующим чемпионом турнира.

В финале Алькарасу предстоит встреча с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (№65 АТР) – Аслан Карацев (№121 АТР).