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Лига наций
03 февраля 2025, 19:43 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:32
3006
12

Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией

Ожидается, что за украинскую команду снова сыграет Владислав Кабаев

03 февраля 2025, 19:43 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:32
3006
12
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
УАФ. Владислав Кабаев

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист пока отстранен от футбола и ожидает результатов пробы В. Заменить Мудрика в сборной Украины на матчах Лиги наций с Бельгией готовится Владимир Кабаев из «Динамо». Кабаев дебютировал за сборную Украины в сентябре 2024 года, проведя матч с Албанией.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров рассматривает также вариант перевода на левый фланг нападения Виктора Цыганкова, который имеет опыт игры на этой позиции, а справа может привлекать Андрея Ярмоленко или Алексея Гуцуляка.

Украина проведет два матча плей-офф против сборной Бельгии в Лиге Наций. Первый матч состоится 20 марта, а выездной поединок пройдет 23-го.

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Владислав Кабаев Михаил Мудрик допинг дисквалификация Виктор Цыганков Алексей Гуцуляк Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Дмитро Олійник Источник: FootballHub
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Комментарии 12
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tor72
Мудрика навряд хто може повноцінно замінити(((((((((((((
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+8
RomеоBoss
Я вчора читав що спроба В була негативною! Якщо це не так навіщо було
брехати!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
ситуація зараз така, що Мудрика важко кимось замінити, сподіваюсь,що новина про негативний результат проби В, нефейкова.
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0
Отаман
Обісраний гуньдяй під нікнеймом FunnyCat, на аватарці в тебе кімната твоя, де ти мешкаєш та всераєшься під себе!?
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0
Отаман
Дуже погано це
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0
Tom Thomas's
Не розумію трішки головного тренера Збірної. Хіба не має кращого і молодшого гравця за 29 річного Кабаєва? Хоча тренеру видніше, він відповідальний за кадрові зміни.
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0
vruthiy-112
З Мудриком все гаразд,  непотрібно смуту наводити.!!!
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
поставьте вместо Мудрыка Бондаря чтобы кроты не скулили 
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-2
u6464u
Кабаєв , тому що від Суркісів , по такій селекціі наша збірна далеко не зайде , одумайся Сергійко .
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-4
fifa2020
Зінченко там спокійно може зіграти і буде покраще Мудрика!
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-5
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