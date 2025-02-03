Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист пока отстранен от футбола и ожидает результатов пробы В. Заменить Мудрика в сборной Украины на матчах Лиги наций с Бельгией готовится Владимир Кабаев из «Динамо». Кабаев дебютировал за сборную Украины в сентябре 2024 года, проведя матч с Албанией.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров рассматривает также вариант перевода на левый фланг нападения Виктора Цыганкова, который имеет опыт игры на этой позиции, а справа может привлекать Андрея Ярмоленко или Алексея Гуцуляка.

Украина проведет два матча плей-офф против сборной Бельгии в Лиге Наций. Первый матч состоится 20 марта, а выездной поединок пройдет 23-го.