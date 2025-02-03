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Англия
03 февраля 2025, 23:34 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:22
118
0

ВИДЕО. Педру Нету и Коул Палмер. Челси вышел вперед в игре с Вест Хэмом

Второй мяч синих записали как автогол Аарона Ван-Биссаки

03 февраля 2025, 23:34 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:22
118
0
ВИДЕО. Педру Нету и Коул Палмер. Челси вышел вперед в игре с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 февраля в 22:00 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

«Челси» принимает «Вест Хэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Во втором тайме Педру Нету и Коул Палмер обеспечили Челси перевес в матче против Вест Хэма (2:1).

Однако второй мяч синих записали как автогол Аарона Ван-Биссаки.

ГОЛ! 1:1. Педру Нету, 64 мин / 2:1. Аарон Ван-Биссака, 74 мин (автогол)

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Челси – Вест Хэм – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Аарон Ван-Биссака Педру Нету автогол Коул Палмер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Вест Хэм Челси - Вест Хэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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