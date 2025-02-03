Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Хавбек сборной Украины летом перейдет в «Металлист 1925»
Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный летом сменит клуб.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, украинский хавбек не будет продлевать контракт с «Александрией» и нашел уже себе новую команду. Калюжный подписал предварительный контракт с харьковским «Металлистом 1925» – представителем Первой Лиги, куда перейдет летом на правах свободного агента.
В свое время Калюжный уже выступал за «Металлист 1925», когда защищал света харьковского клуба на правах аренды из «Динамо». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Шахтер».
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