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  4. Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 22:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:00
7961
6

Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ

Хавбек сборной Украины летом перейдет в «Металлист 1925»

03 февраля 2025, 22:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:00
7961
6
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный летом сменит клуб.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, украинский хавбек не будет продлевать контракт с «Александрией» и нашел уже себе новую команду. Калюжный подписал предварительный контракт с харьковским «Металлистом 1925» – представителем Первой Лиги, куда перейдет летом на правах свободного агента.

В свое время Калюжный уже выступал за «Металлист 1925», когда защищал света харьковского клуба на правах аренды из «Динамо». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Шахтер».

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трансферы Первая лига Украины Александрия Иван Калюжный Металлист 1925 трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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Gargantua81
полгода в дубле?
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+1
apepa
Цель у М-1925 ЛЧ! Кто-то из шахтёра или динама должен уйти на обочину!
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0
ViAn
Безумовно історія Металіста 1925 вкрай цікава. Діючий склад не факт, що забезпечить вихід в УПЛ. Там дуже мало матчів залишилось зіграти. Лише 8. А місце у турнірній таблиці 5-те. Глобально більшість цього складу розуміє, що їх замінять іншими. Тобто вони гратимуть для того, щоб у вишці грали інші, вже підписані гравці. І ті, кого влітку підпишуть, якщо клуб проб'ється в еліту. Не факт, що результат у таких умовах буде.
Ответить
0
VovanSidorovi4
Там что мёдом намазано
Ответить
0
Gargantua81
1925 уже подписал Крупского, Антюха и Калюжного.
но в пердиве они играть не будут. а ведь пердив еще надо выиграть.
Ответить
-1
saltim
Металлист 1925 круче Плимута видать. Стихи однако
Ответить
-1
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