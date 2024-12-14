Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 12:59 |
1648
4

«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины

Иван Калюжный может усилить состав «горняков»

14 декабря 2024, 12:59 |
1648
4
«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины
УАФ. Иван Калюжный

Донецкий «Шахтер» очень близок к подписанию дебютанта национальной сборной Украины Ивана Калюжного, который на клубном уровне выступает за «Александрию», рассказал журналист Владимир Зверов.

«Шахтеру нужен опорник. Да, о Калюжном очень много разговоров и прямо очень серьезно все из того, что я слышал на данном этапе. Но даже если Калюжный перейдет в Шахтер, что делать еще с несколькими позициями? Форвард нужен еще один для конкуренции Сикана. Левый защитник – вы сами видите», – заявил Зверов.

Контракт Ивана Калюжного с клубом истекает летом 2025 года. В этом сезоне он провел 15 матчей в УПЛ, забив один гол.

Ранее Sport.ua сообщил, что клуб готов отправить Ивана в резервную команду, если игрок и дальше не будет вести переговоры.

По теме:
Дебютант УПЛ готовит кадровую революцию. Президент клуба сделал заявление
Матч Александрия – ЛНЗ приостановлен из-за тревоги
Дулуб шокировал подробностями увольнения из ЛНЗ. Дело не в деньгах
Иван Калюжный Шахтер Донецк Александрия трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Футбол | 13 декабря 2024, 15:25 5
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026

Главный тренер сине-желтых считает Францию ​​фаворитами группы

«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
Футбол | 13 декабря 2024, 13:55 10
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы

В целом рефери матча киевлян со своими обязанностями справился

Без Карраско. Ротань и Дикань назвали составы на матч Александрия – ЛНЗ
Футбол | 14.12.2024, 11:57
Без Карраско. Ротань и Дикань назвали составы на матч Александрия – ЛНЗ
Без Карраско. Ротань и Дикань назвали составы на матч Александрия – ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
Футбол | 14.12.2024, 11:17
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшего игрока сборной Украины за 2024 год
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Бокс | 14.12.2024, 07:50
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Беги беги Криськив с ФК Копилочка 
Есть потенциал у игрока если к нормальному тренеру попадет 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
BATI-GOOOOOL
Добре що не в Динамо,забагато на себе бере як для гравця який зіграв декілька матчів за збірну .
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 366
Футбол
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
13.12.2024, 09:11 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
12.12.2024, 20:04
Бокс
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
13.12.2024, 03:51 3
Футбол
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
12.12.2024, 18:25 6
Другие виды
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
13.12.2024, 21:18 16
Футбол
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
12.12.2024, 09:12 3
Бокс
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
12.12.2024, 08:37 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем