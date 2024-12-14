«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины

Донецкий «Шахтер» очень близок к подписанию дебютанта национальной сборной Украины Ивана Калюжного, который на клубном уровне выступает за «Александрию», рассказал журналист Владимир Зверов.

«Шахтеру нужен опорник. Да, о Калюжном очень много разговоров и прямо очень серьезно все из того, что я слышал на данном этапе. Но даже если Калюжный перейдет в Шахтер, что делать еще с несколькими позициями? Форвард нужен еще один для конкуренции Сикана. Левый защитник – вы сами видите», – заявил Зверов.

Контракт Ивана Калюжного с клубом истекает летом 2025 года. В этом сезоне он провел 15 матчей в УПЛ, забив один гол.

Ранее Sport.ua сообщил, что клуб готов отправить Ивана в резервную команду, если игрок и дальше не будет вести переговоры.