С кем сыграет Алькарас? Состоялась жеребьевка турнира АТР 500 в Роттердаме

С 3 по 9 февраля состоится топовый турнир АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Прошлогодний чемпион, лидер мирового рейтинга и чемпион Australian Open Янник Синнер не будет защищать трофей.

Первым номером посева в Роттердаме является Карлос Алькарас из Испании. В 1-м раунде он сыграет против обладателя wild card Ботик ван де Зандсхульп.

Вторая ракетка соревнований – «нейтрал» Даниил Медведев. Он на старте встретится со Стэном Вавринкой, который также получил wild card от организаторов.

Третьи и четвертые сеяные – Алекс де Минаур и Андрей Рублев. Они сыграют против Давида Гоффина и Чжана Чжичжэня.

Также сеяными теннисистами являются Хольгер Руне, Артур Фис и Хуберт Хуркач.

Сетка турнира АТР 500 в Роттердаме