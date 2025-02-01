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  4. С кем сыграет Алькарас? Состоялась жеребьевка турнира АТР 500 в Роттердаме
ATP
01 февраля 2025, 20:39 |
105
0

С кем сыграет Алькарас? Состоялась жеребьевка турнира АТР 500 в Роттердаме

Янник Синнер защищать трофей не будет, Карлос является первым сеяным

01 февраля 2025, 20:39 |
105
0
С кем сыграет Алькарас? Состоялась жеребьевка турнира АТР 500 в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

С 3 по 9 февраля состоится топовый турнир АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Прошлогодний чемпион, лидер мирового рейтинга и чемпион Australian Open Янник Синнер не будет защищать трофей.

Первым номером посева в Роттердаме является Карлос Алькарас из Испании. В 1-м раунде он сыграет против обладателя wild card Ботик ван де Зандсхульп.

Вторая ракетка соревнований – «нейтрал» Даниил Медведев. Он на старте встретится со Стэном Вавринкой, который также получил wild card от организаторов.

Третьи и четвертые сеяные – Алекс де Минаур и Андрей Рублев. Они сыграют против Давида Гоффина и Чжана Чжичжэня.

Также сеяными теннисистами являются Хольгер Руне, Артур Фис и Хуберт Хуркач.

Сетка турнира АТР 500 в Роттердаме

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ATP Роттердам Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев Стэн Вавринка Ботик ван де Зандсхулп Алекс де Минаур Андрей Рублев Хольгер Руне Артур Фис Хуберт Хуркач
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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