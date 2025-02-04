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Англия
04 февраля 2025, 01:45 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:49
103
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чилуэлл продолжит карьеру в Кристал Пэлас

«Челси» отдал своего левого защитника в аренду

04 февраля 2025, 01:45 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:49
103
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чилуэлл продолжит карьеру в Кристал Пэлас
Crystal Palace Football Club. Бен Чілуэлл

28-летний английский фланговый защитник «Челси» Бен Чилуэлл продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

Как сообщает официальный сайт «пенсионеров», игрока отдали в аренду.

Чилуэлл - воспитанник академии «Лестера». На молодежном уровне он считался очень перспективным игроком. За основную команду «лис» он сыграл 99 матчей и забил 4 мяча.

В 2020 году перешел в «Челси», но так и не смог закрепиться в основном составе. В этом сезоне он провел за «синих» лишь один матч - в третьем раунде Кубка английской лиги.

Также «Челси» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги.

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Бен Чилуэлл Кристал Пэлас Челси трансферы трансферы АПЛ
Олександр Сільченко Источник: ФК Кристал Пэлас
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