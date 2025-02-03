Барселона – единственная команда из топ-5 лиг по уникальному достижению
Только в составе «каталонцев» есть два игрока, которые оформили двойные показатели в этом сезоне
«Барселона» – единственная команда в топ-5 европейских лиг, у которой несколько игроков набрали 10+ голов и 10+ ассистов во всех турнирах (Рафинья и Ламин Ямал).
2 февраля состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Алавес». Встреча завершилась минимальной победой «каталонцев» со счетом 1:0.
Рафинья в этом сезоне во всех соревнованиях сыграл 33 матча, забил 23 гола и отдал 13 ассистов:
- 12 голов и 8 ассистов в Ла Лиге
- 1 гол в Кубке Короля
- 8 голов и 4 ассиста в Лиге чемпионов
- 2 гола и 1 ассист в Суперкубке Испании
Ямал провел 29 матчей, забил 10 мячей и отдал 16 результативных передач:
- 5 голов и 11 ассистов в Ла Лиге
- 1 гол и 2 ассиста в Кубке Короля
- 2 гола и 3 ассиста в Лиге чемпионов
- 2 гола в Суперкубке Испании
«Барселона» в текущем сезоне Ла Лиги занимает третье место в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
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