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Англия
03 февраля 2025, 23:55 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:01
150
1

Ман Сити пропустил в этом сезоне АПЛ больше голов, чем Ман Юнайтед

Обе команды из Манчестера проиграли свои последние матчи

03 февраля 2025, 23:55 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:01
150
1
Ман Сити пропустил в этом сезоне АПЛ больше голов, чем Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим и Жузеп Гвардиола

В этом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» под руководством Жузепа Гвардиолы насчитывает больше пропущенных голов, чем «Манчестер Юнайтед» Аморима.

2 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата «Арсенал» – «Манчестер Сити», который завершился победой хозяев поля со счетом 5:1 и встреча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», которая завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Подопечные Пепа Гвардиолы в этом розыгрыше Премьер-лиги больше всего забили и пропустили (48 забитых и 35 пропущенных). «Красные дьяволы» же уступают «горожанам» в обоих показателях (28 забитых и 34 пропущенных).

В текущей кампании АПЛ «Манчестер Сити» располагается на четвертом месте в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений). «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю позицию (8 побед, 5 ничьих, 11 поражений).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Oleksandr Goncharov
Манчестер Сити забил в Премьер Лиги. У Арсенала (49) и у Ливерпуля (56) больше забитых мячей.
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