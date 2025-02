Ман Сити пропустил в этом сезоне АПЛ больше голов, чем Ман Юнайтед

В этом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» под руководством Жузепа Гвардиолы насчитывает больше пропущенных голов, чем «Манчестер Юнайтед» Аморима.

2 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата «Арсенал» – «Манчестер Сити», который завершился победой хозяев поля со счетом 5:1 и встреча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», которая завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Подопечные Пепа Гвардиолы в этом розыгрыше Премьер-лиги больше всего забили и пропустили (48 забитых и 35 пропущенных). «Красные дьяволы» же уступают «горожанам» в обоих показателях (28 забитых и 34 пропущенных).

В текущей кампании АПЛ «Манчестер Сити» располагается на четвертом месте в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений). «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю позицию (8 побед, 5 ничьих, 11 поражений).

Manchester City have conceded more goals in the Premier League this season than Manchester United. 🥴 pic.twitter.com/8R0R4DYDQn