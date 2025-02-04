ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил 4-й зимний трансфер за 60 миллионов евро

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании испанского полузащитника португальского «Порту» Нико Гонсалеса.

Отмечается, что контракт 23-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать до завершения сезона 2028/29. По информации известного инсайдера Фабрицио Ромаро, сумма трансфера игрока составляет 60 миллионов евро с учетом бонусов.

Напомним, зимой 2025 года «Ман Сити» подписал четырех футболистов: защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, нападающего Омара Мармуша и теперь хавбека Нико Гонсалеса.

В нынешней кампании Нико Гонсалес провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.