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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил 4-й зимний трансфер за 60 миллионов евро
Англия
04 февраля 2025, 01:16 |
584
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил 4-й зимний трансфер за 60 миллионов евро

Нико Гонсалес покинул «Порту»

04 февраля 2025, 01:16 |
584
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил 4-й зимний трансфер за 60 миллионов евро
ФК Манчестер Сити. Нико Гонсалес

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании испанского полузащитника португальского «Порту» Нико Гонсалеса.

Отмечается, что контракт 23-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать до завершения сезона 2028/29. По информации известного инсайдера Фабрицио Ромаро, сумма трансфера игрока составляет 60 миллионов евро с учетом бонусов.

Напомним, зимой 2025 года «Ман Сити» подписал четырех футболистов: защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, нападающего Омара Мармуша и теперь хавбека Нико Гонсалеса.

В нынешней кампании Нико Гонсалес провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

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Дмитро Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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