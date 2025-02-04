ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил 4-й зимний трансфер за 60 миллионов евро
Нико Гонсалес покинул «Порту»
Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании испанского полузащитника португальского «Порту» Нико Гонсалеса.
Отмечается, что контракт 23-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать до завершения сезона 2028/29. По информации известного инсайдера Фабрицио Ромаро, сумма трансфера игрока составляет 60 миллионов евро с учетом бонусов.
Напомним, зимой 2025 года «Ман Сити» подписал четырех футболистов: защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, нападающего Омара Мармуша и теперь хавбека Нико Гонсалеса.
В нынешней кампании Нико Гонсалес провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
Welcome, Nico! pic.twitter.com/dvHbM9XIXE— Manchester City (@ManCity) February 3, 2025
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