Назван виновник. Стало известно, кто сорвал переход игрока Динамо в Испанию

Стала известна причина срыва трансфера защитника киевского «Динамо» Максима Дячука в испанскую «Сарагосу».

Как сообщает el Periodico de Aragon, против этого перехода выступил главный тренер украинского клуба Александр Шовковский.

Отмечается, что «Динамо» и «Сарагоса» были очень близки соглашению по аренде 21-летнего игрока. Но переговоры остановились после решения Шовковского.

Однако, по информации источника, испанский клуб еще не сдался и рассчитывает в оставшиеся до закрытия трансферного окна часы все же убедить киевлян отпустить Максима.

Ранее киевское Динамо отдало в аренду сына легенды клуба.