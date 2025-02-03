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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 23:47 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:53
1683
3

Назван виновник. Стало известно, кто сорвал переход игрока Динамо в Испанию

Против перехода Максима Дячука выступил Александр Шовковский

03 февраля 2025, 23:47 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:53
1683
3
Назван виновник. Стало известно, кто сорвал переход игрока Динамо в Испанию
ФК Динамо. Максим Дячук

Стала известна причина срыва трансфера защитника киевского «Динамо» Максима Дячука в испанскую «Сарагосу».

Как сообщает el Periodico de Aragon, против этого перехода выступил главный тренер украинского клуба Александр Шовковский.

Отмечается, что «Динамо» и «Сарагоса» были очень близки соглашению по аренде 21-летнего игрока. Но переговоры остановились после решения Шовковского.

Однако, по информации источника, испанский клуб еще не сдался и рассчитывает в оставшиеся до закрытия трансферного окна часы все же убедить киевлян отпустить Максима.

Ранее киевское Динамо отдало в аренду сына легенды клуба.

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Динамо Киев Александр Шовковский Максим Дячук трансферы трансферы УПЛ Сарагоса
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Юрий Щербань
Все вірно хто буде грати,зятьок ,Попов часто травмується ,Міхавко молодий ,хай буде 
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0
Микола Захарченко
Якісь незрозумілі " танці з бубном " навколо можливих трансферів Динамо ... )
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0
Khafre
Такий дуб нам самим потрібен
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-2
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