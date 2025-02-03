Назван виновник. Стало известно, кто сорвал переход игрока Динамо в Испанию
Против перехода Максима Дячука выступил Александр Шовковский
Стала известна причина срыва трансфера защитника киевского «Динамо» Максима Дячука в испанскую «Сарагосу».
Как сообщает el Periodico de Aragon, против этого перехода выступил главный тренер украинского клуба Александр Шовковский.
Отмечается, что «Динамо» и «Сарагоса» были очень близки соглашению по аренде 21-летнего игрока. Но переговоры остановились после решения Шовковского.
Однако, по информации источника, испанский клуб еще не сдался и рассчитывает в оставшиеся до закрытия трансферного окна часы все же убедить киевлян отпустить Максима.
Ранее киевское Динамо отдало в аренду сына легенды клуба.
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