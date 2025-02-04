Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ
Синие одержали дома волевую победу над Вест Хэмом со счетом 2:1.
С 1 по 3 февраля состоялись матчи 24-го тура Английской Премьер-лиги.
В заключительном поединке тура Челси одержал волевую победу над Вест Хэмом со счетом 2:1.
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Благодаря этой победе Челси набрал 43 очка и вошел в топ-3, зону Лиги чемпионов.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (56 очков), Арсенал (50), Ноттингем Форест (47), Челси (43), Ман Сити, Ньюкасл (по 41), Борнмут (40), Астон Вилла (37).
⚽️ Английская Премьер-лига
24-й тур, 1–3 февраля 2025
🔹 1 февраля
- 14:30. Ноттингем Форрест – Брайтон – 7:0
- 17:00. Борнмут – Ливерпуль – 0:2
- 17:00. Эвертон – Лестер – 4:0
- 17:00. Ипсвич – Саутгемптон – 1:2
- 17:00. Ньюкасл – Фулхэм – 1:2
- 19:30. Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0
🔹 2 февраля
- 16:00. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2
- 16:00. Ман Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:2
- 18:30. Арсенал – Манчестер Сити – 5:1
🔹 3 февраля
- 22:00. Челси – Вест Хэм – 2:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|23
|17
|5
|1
|56 - 21
|56
|2
|Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49 - 22
|50
|3
|Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40 - 27
|47
|4
|Челси
|24
|12
|7
|5
|47 - 31
|43
|5
|Манчестер Сити
|24
|12
|5
|7
|48 - 35
|41
|6
|Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42 - 29
|41
|7
|Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41 - 28
|40
|8
|Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34 - 37
|37
|9
|Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36 - 32
|36
|10
|Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35 - 38
|34
|11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42 - 42
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28 - 30
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28 - 34
|29
|14
|Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48 - 37
|27
|15
|Вест Хэм
|24
|7
|6
|11
|29 - 46
|27
|16
|Эвертон
|23
|6
|8
|9
|23 - 28
|26
|17
|Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34 - 52
|19
|18
|Лестер
|24
|4
|5
|15
|25 - 53
|17
|19
|Ипсвич Таун
|24
|3
|7
|14
|22 - 49
|16
|20
|Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18 - 54
|9
📊 Инфографика
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