Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ

С 1 по 3 февраля состоялись матчи 24-го тура Английской Премьер-лиги.

В заключительном поединке тура Челси одержал волевую победу над Вест Хэмом со счетом 2:1.

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Благодаря этой победе Челси набрал 43 очка и вошел в топ-3, зону Лиги чемпионов.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (56 очков), Арсенал (50), Ноттингем Форест (47), Челси (43), Ман Сити, Ньюкасл (по 41), Борнмут (40), Астон Вилла (37).

⚽️ Английская Премьер-лига

24-й тур, 1–3 февраля 2025

🔹 1 февраля

14:30. Ноттингем Форрест – Брайтон – 7:0

– Брайтон – 7:0 17:00. Борнмут – Ливерпуль – 0:2

– 0:2 17:00. Эвертон – Лестер – 4:0

– Лестер – 4:0 17:00. Ипсвич – Саутгемптон – 1:2

– 1:2 17:00. Ньюкасл – Фулхэм – 1:2

– 1:2 19:30. Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0

🔹 2 февраля

16:00. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2

– 0:2 16:00. Ман Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:2

– 0:2 18:30. Арсенал – Манчестер Сити – 5:1

🔹 3 февраля

22:00. Челси – Вест Хэм – 2:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 23 17 5 1 56 - 21 56 2 Арсенал 24 14 8 2 49 - 22 50 3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40 - 27 47 4 Челси 24 12 7 5 47 - 31 43 5 Манчестер Сити 24 12 5 7 48 - 35 41 6 Ньюкасл 24 12 5 7 42 - 29 41 7 Борнмут 24 11 7 6 41 - 28 40 8 Астон Вилла 24 10 7 7 34 - 37 37 9 Фулхэм 24 9 9 6 36 - 32 36 10 Брайтон 24 8 10 6 35 - 38 34 11 Брентфорд 24 9 4 11 42 - 42 31 12 Кристал Пэлас 24 7 9 8 28 - 30 30 13 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28 - 34 29 14 Тоттенхэм 24 8 3 13 48 - 37 27 15 Вест Хэм 24 7 6 11 29 - 46 27 16 Эвертон 23 6 8 9 23 - 28 26 17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34 - 52 19 18 Лестер 24 4 5 15 25 - 53 17 19 Ипсвич Таун 24 3 7 14 22 - 49 16 20 Саутгемптон 24 2 3 19 18 - 54 9 Полная таблица

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