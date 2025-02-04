«Не уровень хорошего Шахтера». Фанаты – о переходе Зубкова в Трабзонспор
Трабзонспор подписал украинского вингера Александра Зубкова из Шахтера до июня 2029
3 февраля турецкий клуб «Трабзонспор» официально объявил о переходе 27-летнего вингера сборной Украины Александра Зубкова из «Шахтера». Контракт подписан до 30 июня 2029 года. В новом клубе Зубков будет выступать под номером 22.
Зубков выступал за «Шахтер» с 2011 года, начиная с академии. В 2015 году он дебютировал за основную команду, сыграв 107 матчей, забив 20 голов и отдав 22 ассиста. Вместе с клубом он четырежды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок Украины 4 раза и один раз Суперкубок. В этом сезоне Зубков провел 21 матч, забил 7 голов и сделал 6 ассистов. Переход в «Трабзонспор» стал вторым трансфером между клубами после Сикана.
Фанаты «Трабзонспора» ждали этот переход месяц, но считают, что трансферы Зубкова и Сикана ничего не дадут без подписания хорошего полузащитника. В комментариях часто пишут о необходимости подписания именно полузащитника. Зубкову же желают удачи и побольше голов.
Silhouette: «Надеюсь, вы не купили Зубкова в качестве полузащитника».
Fener: «С такими футболистами вы не станете чемпионами еще 40 лет».
Trabzonspor'un Taraftar Sayfası: «Мы также узнали о возможности приобретения звезды в полузащите. Зубков и Сикан, удачи вам от наших болельщиков».
Aydın Sevindik: «Спустя год он будет мечтать чтобы поскорее уехать».
BLGEKAANZTRK1: «У него прекрасная футбольная форма, надеюсь, он не вводит нас в заблуждение».
Dimas._.1936: «Единственный кто действительно играл в футбол в атаке».
Golinkovskiy: «Крыськив не хочет в Турцию? А Бондаренко?».
Михайло: «Шахтер» вообще останется????».
Давид: «Ура! Не уровень хорошего «Шахтера»... Увы».
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