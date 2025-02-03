Воспитанник Реала. Арсенал нашел усиление полузащиты в Серии А

Лондонский «Арсенал» интересуется аргентинским полузащитником «Комо» Нико Пасом, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд хотел бы подписать 20-летнего футболиста летом текущего года. За игроком также следит миланский «Интер». Мадридский «Реал», воспитанником которого является Нико Пас, сохраняет 50% прав на игрока и клаусулу, прописанную в контракте Нико.

В текущем сезоне Нико Пас провел 21 матч на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что именитый испанский защитник очень хочет перейти в «Реал».