Воспитанник Реала. Арсенал нашел усиление полузащиты в Серии А
Лондонский клуб интересуется Нико Пасом
Лондонский «Арсенал» интересуется аргентинским полузащитником «Комо» Нико Пасом, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд хотел бы подписать 20-летнего футболиста летом текущего года. За игроком также следит миланский «Интер». Мадридский «Реал», воспитанником которого является Нико Пас, сохраняет 50% прав на игрока и клаусулу, прописанную в контракте Нико.
В текущем сезоне Нико Пас провел 21 матч на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что именитый испанский защитник очень хочет перейти в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер
Ожидается, что за украинскую команду снова сыграет Владислав Кабаев