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Англия
03 февраля 2025, 23:56 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:01
431
0

Воспитанник Реала. Арсенал нашел усиление полузащиты в Серии А

Лондонский клуб интересуется Нико Пасом

03 февраля 2025, 23:56 | Обновлено 04 февраля 2025, 01:01
431
0
Воспитанник Реала. Арсенал нашел усиление полузащиты в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Лондонский «Арсенал» интересуется аргентинским полузащитником «Комо» Нико Пасом, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд хотел бы подписать 20-летнего футболиста летом текущего года. За игроком также следит миланский «Интер». Мадридский «Реал», воспитанником которого является Нико Пас, сохраняет 50% прав на игрока и клаусулу, прописанную в контракте Нико.

В текущем сезоне Нико Пас провел 21 матч на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что именитый испанский защитник очень хочет перейти в «Реал».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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