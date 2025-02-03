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  4. Анчелотти не против. Именитый испанский защитник очень хочет в Реал
Испания
03 февраля 2025, 23:07 |
835
0

Анчелотти не против. Именитый испанский защитник очень хочет в Реал

Эмерик Ляпорт горит желанием выступать за мадридский гранд

03 февраля 2025, 23:07 |
835
0
Анчелотти не против. Именитый испанский защитник очень хочет в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт очень хочет присоединится к м мадридскому «Реалу», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 30-летний футболист, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, горит желанием стать частью мадридского гранда, но Флорентино Перес не желает подписывать игрока. В тоже время, Карло Анчелотти не против трансфера футболиста, который мог быть заменить травмированных центрбэков.

В текущем сезоне Эмерик Ляпорт провел 19 матчей на клубном уровне и забил 4 гола. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти меняет план и состав «Реала» на топ-матчи.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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