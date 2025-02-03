Анчелотти не против. Именитый испанский защитник очень хочет в Реал
Эмерик Ляпорт горит желанием выступать за мадридский гранд
Испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт очень хочет присоединится к м мадридскому «Реалу», сообщает Defensa Central.
По информации источника, 30-летний футболист, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, горит желанием стать частью мадридского гранда, но Флорентино Перес не желает подписывать игрока. В тоже время, Карло Анчелотти не против трансфера футболиста, который мог быть заменить травмированных центрбэков.
В текущем сезоне Эмерик Ляпорт провел 19 матчей на клубном уровне и забил 4 гола. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти меняет план и состав «Реала» на топ-матчи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Клаудио Раньери вырвала ничью в компенсированное время
Полузащитником «Динамо» Киев интересуется «Милан»