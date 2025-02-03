Анчелотти не против. Именитый испанский защитник очень хочет в Реал

Испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт очень хочет присоединится к м мадридскому «Реалу», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 30-летний футболист, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, горит желанием стать частью мадридского гранда, но Флорентино Перес не желает подписывать игрока. В тоже время, Карло Анчелотти не против трансфера футболиста, который мог быть заменить травмированных центрбэков.

В текущем сезоне Эмерик Ляпорт провел 19 матчей на клубном уровне и забил 4 гола. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти меняет план и состав «Реала» на топ-матчи.