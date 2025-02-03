Воспитанник Барселоны. Бавария отдала перспективного защитника в аренду

Испанский защитник мюнхенской «Баварии» Адам Азну проведет вторую половину сезона в «Реал Вальядолид», сообщают социальные сети испанского клуба.

18-летний левый защитник, являющийся воспитанником каталонской «Барселоны», перешел в мюнхенский клуб из системы испанского гранда летом 2022 года. С того момента играл в молодежных командах «Баварии», а в этом сезоне провел 3 матча за взрослую команду.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Баварии» вторую часть сезона проведет в аренде в «Тоттенхэме».