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  4. Воспитанник Барселоны. Бавария отдала перспективного защитника в аренду
Испания
03 февраля 2025, 23:52 |
287
0

Воспитанник Барселоны. Бавария отдала перспективного защитника в аренду

Адам Азну стал игроком «Реал Вальядолид»

03 февраля 2025, 23:52 |
287
0
Воспитанник Барселоны. Бавария отдала перспективного защитника в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Азну

Испанский защитник мюнхенской «Баварии» Адам Азну проведет вторую половину сезона в «Реал Вальядолид», сообщают социальные сети испанского клуба.

18-летний левый защитник, являющийся воспитанником каталонской «Барселоны», перешел в мюнхенский клуб из системы испанского гранда летом 2022 года. С того момента играл в молодежных командах «Баварии», а в этом сезоне провел 3 матча за взрослую команду.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Баварии» вторую часть сезона проведет в аренде в «Тоттенхэме».

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Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Вальядолид
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