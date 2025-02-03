Обновился рейтинг АТР. На каких позициях идут украинские теннисисты?

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе мужчины разыграли трофей на турнире АТР 250 в Монпелье, а также провели матчевые противостояния за свои сборные в Кубке Дэвиса.

Чемпион Монпелье Феликс Оже-Альяссим прибавил 150 очков, но его позиция в рейтинге не изменилась. Канадец все также идет 23-м. А вот его соперник в финале Александар Ковачевич улучшил сразу 27 строчек и вошел в топ-100, расположившись на 75-м месте.

В топ-10 изменений нет. Янник Синнер является первой ракеткой мира, далее идут Александр Зверев и Карлос Алькарас.

Топ-10 рейтинга АТР

У украинцев ощутимого прогресса нет. Александр Овчаренко остался лидером нашего мужского тенниса. Он занимает 311-ю позицию.

Виталий Сачко поднялся на 8 строчек, а Вадим Урсу – на 11. Илья Марченко, который преодолел квалификацию Брисбене, прибавил 13 мест и идет 515-м.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Лидером в гонке на Итоговый турнир является первый номер Янник Синнер благодаря победе на Australian Open. Феликс Оже-Альяссим, который в 2025 уже выиграл два трофея на турнирах АТР 250, занимает пятую строчку.

Гонка на ATP Finals 2025