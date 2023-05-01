Испания01 мая 2023, 02:45 | Обновлено 01 мая 2023, 02:50
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Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву
01 мая 2023, 02:45 | Обновлено 01 мая 2023, 02:50
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1 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором «Севилья» встретится с «Жироной».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
«Жирона» в 2019-м году, перед вылетом из Примеры, выиграла у «Севильи». И победила ее в январе, оформив 2:1 дома.
Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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