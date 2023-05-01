1 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором «Севилья» встретится с «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

«Жирона» в 2019-м году, перед вылетом из Примеры, выиграла у «Севильи». И победила ее в январе, оформив 2:1 дома.

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция