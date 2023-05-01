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Чемпионат Испании
Севилья
01.05.2023 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 мая 2023, 02:45 | Обновлено 01 мая 2023, 02:50
14
0

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2023, 02:45 | Обновлено 01 мая 2023, 02:50
14
0
Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором «Севилья» встретится с «Жироной».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

«Жирона» в 2019-м году, перед вылетом из Примеры, выиграла у «Севильи». И победила ее в январе, оформив 2:1 дома.

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Севилья Жирона Севилья - Жирона смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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