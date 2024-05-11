Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Камила Джорджи официально объявила о завершении карьеры
WTA
11 мая 2024, 23:50 |
323
0

Камила Джорджи официально объявила о завершении карьеры

Итальянская теннисистка просит не верить слухам

11 мая 2024, 23:50 |
323
0
Камила Джорджи официально объявила о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

Известная итальянская теннисистка Камила Джорджи подтвердила, что завершила теннисную карьеру в возрасте 32 лет.

«Мои дорогие болельщики!

Рада официально объявить, что завершила теннисную карьеру. Я так благодарна вам за многолетние любовь и поддержку. Я дорожу всеми прекрасными воспоминаниями.

О моих планах на будущее ходит много недостоверных слухов, поэтому я очень жду, когда сама смогу рассказать вам о предстоящих интересных возможностях. Мне очень приятно с вами делиться, давайте вместе продолжим этот путь», – написала Джорджи.

Главным успехом в карьере Джорджи является победа в престижном турнире WTA 1000 в Монреале в 2021 году. Суммарно за карьеру итальянка, которая многими считается одной их самых сексуальных теннисисток мира, выиграла 4 турнира WTA.

По теме:
Известно, почему сексуальная итальянка внезапно завершила теннисную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Марлос завершил игровую карьеру в 35 лет
WTA не может связаться с Джорджи, которая внезапно завершила карьеру
завершение карьеры Камила Джорджи
Владимир Клепач Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу
Футбол | 11 мая 2024, 15:39 19
Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу
Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу

Голкипер закарпатской команды отбил два пенальти

Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Другие виды | 10 мая 2024, 23:59 2
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса

Соперником Украины в 1/8 финала будет команда Германии

Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 19:11
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Теннис | 11.05.2024, 22:42
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Футбол | 11.05.2024, 11:01
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
11.05.2024, 08:47 2
Бокс
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 10:48 3
Футбол
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 45
Футбол
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
11.05.2024, 21:06 7
Футбол
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
10.05.2024, 23:31 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем