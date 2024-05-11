Камила Джорджи официально объявила о завершении карьеры
Итальянская теннисистка просит не верить слухам
Известная итальянская теннисистка Камила Джорджи подтвердила, что завершила теннисную карьеру в возрасте 32 лет.
«Мои дорогие болельщики!
Рада официально объявить, что завершила теннисную карьеру. Я так благодарна вам за многолетние любовь и поддержку. Я дорожу всеми прекрасными воспоминаниями.
О моих планах на будущее ходит много недостоверных слухов, поэтому я очень жду, когда сама смогу рассказать вам о предстоящих интересных возможностях. Мне очень приятно с вами делиться, давайте вместе продолжим этот путь», – написала Джорджи.
Главным успехом в карьере Джорджи является победа в престижном турнире WTA 1000 в Монреале в 2021 году. Суммарно за карьеру итальянка, которая многими считается одной их самых сексуальных теннисисток мира, выиграла 4 турнира WTA.
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