Камила Джорджи официально объявила о завершении карьеры

Известная итальянская теннисистка Камила Джорджи подтвердила, что завершила теннисную карьеру в возрасте 32 лет.

«Мои дорогие болельщики!

Рада официально объявить, что завершила теннисную карьеру. Я так благодарна вам за многолетние любовь и поддержку. Я дорожу всеми прекрасными воспоминаниями.

О моих планах на будущее ходит много недостоверных слухов, поэтому я очень жду, когда сама смогу рассказать вам о предстоящих интересных возможностях. Мне очень приятно с вами делиться, давайте вместе продолжим этот путь», – написала Джорджи.

Главным успехом в карьере Джорджи является победа в престижном турнире WTA 1000 в Монреале в 2021 году. Суммарно за карьеру итальянка, которая многими считается одной их самых сексуальных теннисисток мира, выиграла 4 турнира WTA.