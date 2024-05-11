Известно, почему сексуальная итальянка внезапно завершила теннисную карьеру
У Камилы Джорджи проблемы с налоговой службой
Итальянская теннисистка Камила Джорджи могла завершить карьеру из-за проблем с налоговой службой.
Сообщается, что финансовая полиция вызывала Джорджи 13 апреля, но она не явилась. В последние несколько дней ее безуспешно пытались уведомить о результатах налогового расследования. У нее обнаружили непогашенные долги.
Согласно расследованию прокуратуры Флоренции, не только Джорджи, но и ее семья (отец и тренер Серхио, мать Клаудия, а также братья Леандро и Амадей) имеют несколько «пробелов» в налоговых декларациях, которые никогда не подавались.
Следователи считают, что Джорджи покинула Европу и переехала в США. 16 июля Джорджи должна присутствовать на предварительных слушаниях по делу о поддельных сертификатах о вакцинации, которые пройдут в Виченце.
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