Сексуальную итальянку подозревают в фальсификации документов о вакцинации

Известная итальянская теннисистка Камила Джорджи (WTA 67) подозревается в фальсификации документов о вакцинации от коронавируса.

Сообщается, что под следствием по тем же обвинениям находятся и ее братья Амадеус и Леандро, мать Клаудия и отец Серджио Луис, который ее тренирует.

Прокуратура итальянского города Виченца уже пять раз допрашивала подозреваемую – доктора Даниэлу Гриллоне Течиоу. Она утверждает, что «действовала таким образом, чтобы предотвратить больший ущерб», поскольку речь шла о людях «с заболеваниями и аллергиями», при которых вакцинация может быть противопоказана.

Известно, что уже завтра, 28 декабря, Джорджи встретится со своим адвокатом чтоб решить, как реагировать на такие обвинения.

Отметим, что Джорджи, помимо теннисной карьеры, также является моделью. Недавно она представила коллекцию нижнего белья.