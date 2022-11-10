ВИДЕО. Горячая итальянская теннисистка представила коллекцию нижнего белья

30-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала видео в сторис в своем Instagram, где показала новую коллекцию нижнего белья.

Камила, помимо теннисной карьеры, также является профессиональной моделью.

Отметим, что последний матч Джорджи провела 31 августа на US Open, где она уступила Мэдисон Киз. Сейчас Джорджи занимает 67 место в рейтинге WTA. Самый высокий результат – 26-я позиция.

На счете итальянской теннисистки 3 титула WTA и 5 трофеев ITF. В 2021 году она выиграла крупнейший титул в своей карьере – WTA 1000 в Монреале.