Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Жироне» со счетом 0:2.

У команды гостей отличились Хуанпе и Валентин Кастельянос.

Украинец Виктор Цыганков вышел в старте и сделал голевую передачу на Кастельяноса. Виктор был заменен на 90-й минуте игры.

«Жирона» набрала 44 очков и поднялась на 8-е место, имея шансы побороться за зону еврокубков. «Севилья» имеет 41 очко (11-я позиция).

Ла Лига. 32-й тур, 1 мая

Севилья – Жирона – 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55