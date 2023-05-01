Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Два гола побывало в воротах хозяев поля в матче Ла Лиги
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Жироне» со счетом 0:2.
У команды гостей отличились Хуанпе и Валентин Кастельянос.
Украинец Виктор Цыганков вышел в старте и сделал голевую передачу на Кастельяноса. Виктор был заменен на 90-й минуте игры.
«Жирона» набрала 44 очков и поднялась на 8-е место, имея шансы побороться за зону еврокубков. «Севилья» имеет 41 очко (11-я позиция).
Ла Лига. 32-й тур, 1 мая
Севилья – Жирона – 0:2
Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55
События матча
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