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  4. Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Чемпионат Испании
Севилья
01.05.2023 22:00 – FT 0 : 2
Жирона
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Испания
01 мая 2023, 23:59 | Обновлено 02 мая 2023, 00:36
919
4

Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью

Два гола побывало в воротах хозяев поля в матче Ла Лиги

01 мая 2023, 23:59 | Обновлено 02 мая 2023, 00:36
919
4
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Жироне» со счетом 0:2.

У команды гостей отличились Хуанпе и Валентин Кастельянос.

Украинец Виктор Цыганков вышел в старте и сделал голевую передачу на Кастельяноса. Виктор был заменен на 90-й минуте игры.

«Жирона» набрала 44 очков и поднялась на 8-е место, имея шансы побороться за зону еврокубков. «Севилья» имеет 41 очко (11-я позиция).

Ла Лига. 32-й тур, 1 мая

Севилья – Жирона – 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанпе (Жирона).
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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Валентин Кастельянос Севилья - Жирона Хуанпе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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luceorius
 І відразу піднятись на восьме місце - за крок до єврокубків, які, зважаючи на нинішній рівень гри команди, цілком реальні. В цьому є і заслуга Циганкова, який не тільки не загубився, а вже стає системоутворюючим елементом команди. Так тримати!
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+3
Игорь Нестеренко
Нічия з Барсою, 4 м'ячі Реалу, перемога над Севільєю на виїзді...Жирона, ви хто?)
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
fitnes_sports066
Жирона просто рвёт всех, ещё чуть с Атлетико ничейку не скатали. А так всех топов проходят в Ла лиге. Если Цыганков и команду сохранять, то следующий сезон борьба за еврокубки молча, а то и за зону ЛЧ поведет борьбу, ещё бы научиться со слабыми играть низами.
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0
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