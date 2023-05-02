Испания02 мая 2023, 00:35 | Обновлено 02 мая 2023, 00:42
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Севилья – Жирона – 0:2. Ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании
02 мая 2023, 00:35 | Обновлено 02 мая 2023, 00:42
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В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Жироне» со счетом 0:2.
У команды гостей отличились Хуанпе и Валентин Кастельянос. Украинец Виктор Цыганков вышел в старте и сделал голевую передачу на Кастельяноса. Виктор был заменен на 90-й минуте игры.
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Ла Лига. 32-й тур, 1 мая
Севилья – Жирона – 0:2
Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55
Видлообзор матча
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанпе (Жирона).
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