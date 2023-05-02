В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Жироне» со счетом 0:2.

У команды гостей отличились Хуанпе и Валентин Кастельянос. Украинец Виктор Цыганков вышел в старте и сделал голевую передачу на Кастельяноса. Виктор был заменен на 90-й минуте игры.

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Ла Лига. 32-й тур, 1 мая

Севилья – Жирона – 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

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