Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья – Жирона – 0:2. Ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Севилья
01.05.2023 22:00 – FT 0 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 мая 2023, 00:35 | Обновлено 02 мая 2023, 00:42
707
0

Севилья – Жирона – 0:2. Ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании

02 мая 2023, 00:35 | Обновлено 02 мая 2023, 00:42
707
0
Севилья – Жирона – 0:2. Ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома уступила «Жироне» со счетом 0:2.

У команды гостей отличились Хуанпе и Валентин Кастельянос. Украинец Виктор Цыганков вышел в старте и сделал голевую передачу на Кастельяноса. Виктор был заменен на 90-й минуте игры.

Ла Лига. 32-й тур, 1 мая

Севилья – Жирона – 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

Видлообзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанпе (Жирона).
По теме:
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эвертон и Лестер забили по 2 гола. Миколенко провел на поле весь матч
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Валентин Кастельянос Севилья - Жирона Хуанпе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео
Футбол | 01 мая 2023, 18:56 3
ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео
ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги

Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Футбол | 01 мая 2023, 16:10 17
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков

Выясняем, многим ли удалось проявить себя на топ-уровне во взрослом футболе…

Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Футбол | 01.05.2023, 19:51
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
Футбол | 01.05.2023, 12:00
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Футбол | 01.05.2023, 23:19
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
30.04.2023, 11:05 8
Другие виды
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
30.04.2023, 16:30 13
Другие виды
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
01.05.2023, 03:42 10
Футбол
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
30.04.2023, 07:31 3
Футбол
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
30.04.2023, 09:36 2
Футбол
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
30.04.2023, 20:30 19
Футбол
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
01.05.2023, 11:58 9
Бокс
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
30.04.2023, 07:45 4
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности