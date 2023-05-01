1 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором «Севилья» встретится с «Жироной». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда занимается достаточно привычном для себя делом. Тренера могут меняться, но все равно Белая Андалусия остается невероятно успешной именно в Лиге Европы. Вроде бы у пришедшего в апреле Мендилибара, уже 3-го наставника за год, не было особенного опыта такой борьбы. Но это не помешало испанцам в четвертьфинале ярко пройти Манчестер Юнайтед. Можно говорить о везении и невероятных ошибках соперников, но все равно в Англии отыгрались с 0:2, а дома и вовсе разгромили красных дьяволов. Понятно, что впереди полуфинал, и это будет главной задачей для нервьоненсе. Но и в Примере в этом месяце получилось подняться в середину таблицы. В том числе обыграли и Вильярреал, борца за еврокубки. А потом минимально, 1:0, но победили и не менее амбициозный Атлетик.

Жирона

Клуб год назад проводил 3-й сезон в Сегунде. И откровенно там не блистал, в итоге заняв только 6-е место. Но подопечные Мичела Санчеса смогли сначала выиграть, с очередной попытки, плей-офф, а потом и приятно удивили на уровне Примеры. Уже давно стало понятно, что новичок дивизиона снял с себя угрозу вернуться с Сегунду. Что, впрочем, не помешало в апреле Цыганкову и компании начать с 7 очков, взятых за 3 поединка - нулевая ничья с самой Барселоной при победах над Эспаньолом и Эльче. Тем неожиданнее 0:1 на прошлых выходных, с Вальядолидом. За это, впрочем, реабилитировались с головой, сумев на этой неделе победить сам Реал (Мадрид), еще и с убедительным счетом 4:2.

Статистика личных встреч

Жирона в 2019-м году, перед вылетом из Примеры, выиграла у Белой Андалусии. И победила ее в январе, оформив 2:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Севилью, что набрала отличную форму при Мендилибаре, и играет дома. Но и Жирона смотрится бодро. Рекомендуем ставить на то, что будет тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,97.