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  4. Севилья – Жирона. Цыганков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Севилья
01.05.2023 22:00 – 50 0 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 мая 2023, 21:55 | Обновлено 01 мая 2023, 22:17
1524
0

Севилья – Жирона. Цыганков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2023, 21:55 | Обновлено 01 мая 2023, 22:17
1524
0
Севилья – Жирона. Цыганков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором «Севилья» встретится с «Жироной».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

«Жирона» в 2019-м году, перед вылетом из Примеры, выиграла у «Севильи». И победила ее в январе, оформив 2:1 дома.

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанпе (Жирона).
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Севилья Жирона Севилья - Жирона смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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