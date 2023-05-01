ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи

В понедельник, 1 мая, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании между командами «Севилья» и «Жирона».

Украинский вингер команды гостей Виктор Цыганков сделал голевую передачу на 55-й минуте на Валентина Кастельяноса (2:0).

В первом тайме для Жироны счет открыл Хуанпе на 23-й минуте.

В середине второго тайме «Жирона» впереди в гостевом матче со счетом 2:0.