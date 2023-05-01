Испания01 мая 2023, 23:19 | Обновлено 02 мая 2023, 00:15
2924
3
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Украинский хавбек отличился ассистом на 55-й минуте матча Ла Лиги
01 мая 2023, 23:19 | Обновлено 02 мая 2023, 00:15
2924
3
В понедельник, 1 мая, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании между командами «Севилья» и «Жирона».
Украинский вингер команды гостей Виктор Цыганков сделал голевую передачу на 55-й минуте на Валентина Кастельяноса (2:0).
В первом тайме для Жироны счет открыл Хуанпе на 23-й минуте.
В середине второго тайме «Жирона» впереди в гостевом матче со счетом 2:0.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанпе (Жирона).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Снукер | 01 мая 2023, 00:40 3
Бельгиец Люка Бресель после после первого дня ведет в матче со счетом 9:8
Футбол | 01 мая 2023, 23:23 0
Оперативное вмешательство на ноге прошло в Киеве успешно
Футбол | 01.05.2023, 16:37
Футбол | 01.05.2023, 17:35
Бокс | 01.05.2023, 11:58
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2023, 15:36 2
01.05.2023, 12:00 12
30.04.2023, 00:06 3
01.05.2023, 17:16 23
30.04.2023, 11:05 8
01.05.2023, 19:51 16
01.05.2023, 08:59 9
01.05.2023, 16:10 17
3 гола + 4 передачи это 10 баллов в 13 играх!