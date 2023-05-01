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  4. ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Чемпионат Испании
Севилья
01.05.2023 22:00 – FT 0 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 мая 2023, 23:19 | Обновлено 02 мая 2023, 00:15
2924
3

ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи

Украинский хавбек отличился ассистом на 55-й минуте матча Ла Лиги

01 мая 2023, 23:19 | Обновлено 02 мая 2023, 00:15
2924
3
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 1 мая, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании между командами «Севилья» и «Жирона».

Украинский вингер команды гостей Виктор Цыганков сделал голевую передачу на 55-й минуте на Валентина Кастельяноса (2:0).

В первом тайме для Жироны счет открыл Хуанпе на 23-й минуте.

В середине второго тайме «Жирона» впереди в гостевом матче со счетом 2:0.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанпе (Жирона).
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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Жирона Виктор Цыганков Валентин Кастельянос Хуанпе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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fitnes_sports066
Красавчик! Супер. Ждём оценку.
3 гола + 4 передачи это 10 баллов в 13 играх! 
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+2
🔱Avtoigor🔱
Молодець Віктор було добре як би ще сам забив
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+2
Old T
Витёк показал Бразилию.)
Ответить
+1
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