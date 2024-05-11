Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня на легендарном стадионе «Уэмбли» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Ранее легендарный вратарь «Реала» Икер Касильяс заявил, что место в воротах «сливочных» в этом матче должен занять Андрей Лунин. Наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти отреагировал на слова испанца.

«Икер Касильяс сказал, что Лунин должен выйти в финале Лиги чемпионов против «Боруссии»? Я уважаю то, что говорит Касильяс, и я очень люблю его, это наша легенда. Но я не хочу вступать в эти дебаты, у меня есть почти месяц, чтобы подумать, кто будет защищать наши ворота на Уэмбли», – сказал Анчелотти.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.