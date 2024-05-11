Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Лига чемпионов
11 мая 2024, 10:48 |
855
0

Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ

«Реал» сыграет с «Боруссией Д» 1 июня в финале главного еврокубка

11 мая 2024, 10:48 |
855
0
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Икер Касильяс

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня на легендарном стадионе «Уэмбли» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Ранее легендарный вратарь «Реала» Икер Касильяс заявил, что место в воротах «сливочных» в этом матче должен занять Андрей Лунин. Наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти отреагировал на слова испанца.

«Икер Касильяс сказал, что Лунин должен выйти в финале Лиги чемпионов против «Боруссии»? Я уважаю то, что говорит Касильяс, и я очень люблю его, это наша легенда. Но я не хочу вступать в эти дебаты, у меня есть почти месяц, чтобы подумать, кто будет защищать наши ворота на Уэмбли», – сказал Анчелотти.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

По теме:
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
КРООС: «Совместить чемпионство с поражением Барселоны было вдвойне приятно»
Марциняку не дадут «открыть» Евро-2024 из-за ошибки в полуфинале ЛЧ
Икер Касильяс Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2024, 07:00 179
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене-Львов»

Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб
Футбол | 11 мая 2024, 07:07 0
Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб
Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб

Килиан объявил об уходе из «ПСЖ»

Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Футбол | 10.05.2024, 22:37
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 08:47
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Футбол | 11.05.2024, 04:35
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге
18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге
09.05.2024, 15:37
Теннис
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
09.05.2024, 18:34 4
Футбол
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
09.05.2024, 18:45 26
Футбол
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06
Бокс
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
09.05.2024, 19:51 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем