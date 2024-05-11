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  4. Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
11 мая 2024, 22:11 |
56
0

Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая матч 36-го тура Ла Лиги

11 мая 2024, 22:11 |
56
0
Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Алавес».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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