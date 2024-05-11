Испания11 мая 2024, 22:11 |
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Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая матч 36-го тура Ла Лиги
11 мая 2024, 22:11 |
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Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Алавес».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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