Ракицкий и Степаненко завоевали десятый чемпионский титул
Марино Пушич стал 15-м тренером, который привел команду к чемпионству
В нынешнем сезоне «Шахтер» 15-й раз стал чемпионом Украины. И в 10 «золотых» составах горняков выступали защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Тарас Степаненко. Больше наград высшей пробы завоевали только два голкипера – Александр Шовковский и Андрей Пятов.
В свою очередь наставник дончан Марино Пушич стал 15-м тренером в истории УПЛ, в том числе 7-м зарубежным, который привел команду к чемпионству.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые титулованные игроки чемпионатов Украины
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1994-2017
|
14
|
8
|
1
|
23
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
2008-2023
|
11
|
4
|
-
|
15
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
2004-2018
|
10
|
5
|
-
|
15
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
2011-2024
|
10
|
3
|
-
|
13
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо
|
1994-2007
|
10
|
2
|
-
|
12
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
2010-2024
|
10
|
2
|
-
|
12
|
Сергей КРИВЦОВ
|
Шахтер
|
2011-2023
|
9
|
3
|
-
|
12
|
Юрий ДМИТРУЛИН
|
Динамо
|
1995-2005
|
9
|
2
|
-
|
11
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
1993-2008
|
9
|
2
|
-
|
11
|
Александр ГОЛОВКО
|
Таврия, Динамо
|
1992-2004
|
9
|
1
|
-
|
10
Самые титулованные тренеры чемпионатов Украины
|
Тренер
|
Клубы
|
Сезоны
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер, Динамо
|
2004-2021
|
9
|
5
|
-
|
14
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
1997-2001
|
5
|
-
|
-
|
5
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
2017-2019
|
3
|
-
|
-
|
3
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо
|
2002-2020
|
2
|
2
|
-
|
4
|
Йожеф САБО
|
Динамо
|
1994-2005
|
2
|
1
|
-
|
3
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
2015-2017
|
2
|
1
|
-
|
2
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
2008-2012
|
1
|
3
|
-
|
4
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр, Динамо
|
1992-1995
|
1
|
1
|
1
|
3
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
2006-2007
|
1
|
1
|
-
|
2
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
2020-2021
|
1
|
1
|
-
|
2
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
Таврия
|
1992
|
1
|
-
|
-
|
1
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо
|
1993
|
1
|
-
|
-
|
1
|
Невио СКАЛА
|
Шахтер
|
2002
|
1
|
-
|
-
|
1
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Шахтер
|
2023
|
1
|
-
|
-
|
1
|
Марино ПУШИЧ
|
Шахтер
|
2024
|
1
|
-
|
-
|
1
Сезоны обозначены годом их окончания.
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слава чемпіону з фк зєніт !!!