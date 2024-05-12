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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 00:01 | Обновлено 12 мая 2024, 00:48
133
1

Ракицкий и Степаненко завоевали десятый чемпионский титул

Марино Пушич стал 15-м тренером, который привел команду к чемпионству

12 мая 2024, 00:01 | Обновлено 12 мая 2024, 00:48
133
1
Ракицкий и Степаненко завоевали десятый чемпионский титул
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

В нынешнем сезоне «Шахтер» 15-й раз стал чемпионом Украины. И в 10 «золотых» составах горняков выступали защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Тарас Степаненко. Больше наград высшей пробы завоевали только два голкипера – Александр Шовковский и Андрей Пятов.

В свою очередь наставник дончан Марино Пушич стал 15-м тренером в истории УПЛ, в том числе 7-м зарубежным, который привел команду к чемпионству.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые титулованные игроки чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

Сезоны

З

С

Б

Всего

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1994-2017

14

8

1

23

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

2008-2023

11

4

-

15

Дарио СРНА

Шахтер

2004-2018

10

5

-

15

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

2011-2024

10

3

-

13

Владислав ВАЩУК

Динамо

1994-2007

10

2

-

12

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

2010-2024

10

2

-

12

Сергей КРИВЦОВ

Шахтер

2011-2023

9

3

-

12

Юрий ДМИТРУЛИН

Динамо

1995-2005

9

2

-

11

Сергей РЕБРОВ

Динамо

1993-2008

9

2

-

11

Александр ГОЛОВКО

Таврия, Динамо

1992-2004

9

1

-

10

Самые титулованные тренеры чемпионатов Украины

Тренер

Клубы

Сезоны

З

С

Б

Всего

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер, Динамо

2004-2021

9

5

-

14

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

1997-2001

5

-

-

5

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

2017-2019

3

-

-

3

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

2002-2020

2

2

-

4

Йожеф САБО

Динамо

1994-2005

2

1

-

3

Сергей РЕБРОВ

Динамо

2015-2017

2

1

-

2

Юрий СЕМИН

Динамо

2008-2012

1

3

-

4

Николай ПАВЛОВ

Днепр, Динамо

1992-1995

1

1

1

3

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

2006-2007

1

1

-

2

Луиш КАШТРУ

Шахтер

2020-2021

1

1

-

2

Анатолий ЗАЯЕВ

Таврия

1992

1

-

-

1

Михаил ФОМЕНКО

Динамо

1993

1

-

-

1

Невио СКАЛА

Шахтер

2002

1

-

-

1

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Шахтер

2023

1

-

-

1

Марино ПУШИЧ

Шахтер

2024

1

-

-

1

Сезоны обозначены годом их окончания.

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цифры и факты Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий Тарас Степаненко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Burevestnik
добавте Ра Кі &Ць Кі  чемпіонства в складі   зєніта :
2018-19,  2019-20, 2020-21, 2021-22. 
слава чемпіону з фк зєніт !!!   
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