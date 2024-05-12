Ракицкий и Степаненко завоевали десятый чемпионский титул

В нынешнем сезоне «Шахтер» 15-й раз стал чемпионом Украины. И в 10 «золотых» составах горняков выступали защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Тарас Степаненко. Больше наград высшей пробы завоевали только два голкипера – Александр Шовковский и Андрей Пятов.

В свою очередь наставник дончан Марино Пушич стал 15-м тренером в истории УПЛ, в том числе 7-м зарубежным, который привел команду к чемпионству.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые титулованные игроки чемпионатов Украины

Игрок Клубы Сезоны З С Б Всего Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 1994-2017 14 8 1 23 Андрей ПЯТОВ Шахтер 2008-2023 11 4 - 15 Дарио СРНА Шахтер 2004-2018 10 5 - 15 Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 2011-2024 10 3 - 13 Владислав ВАЩУК Динамо 1994-2007 10 2 - 12 Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер 2010-2024 10 2 - 12 Сергей КРИВЦОВ Шахтер 2011-2023 9 3 - 12 Юрий ДМИТРУЛИН Динамо 1995-2005 9 2 - 11 Сергей РЕБРОВ Динамо 1993-2008 9 2 - 11 Александр ГОЛОВКО Таврия, Динамо 1992-2004 9 1 - 10

Самые титулованные тренеры чемпионатов Украины

Тренер Клубы Сезоны З С Б Всего Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер, Динамо 2004-2021 9 5 - 14 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Динамо 1997-2001 5 - - 5 Паулу ФОНСЕКА Шахтер 2017-2019 3 - - 3 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Динамо 2002-2020 2 2 - 4 Йожеф САБО Динамо 1994-2005 2 1 - 3 Сергей РЕБРОВ Динамо 2015-2017 2 1 - 2 Юрий СЕМИН Динамо 2008-2012 1 3 - 4 Николай ПАВЛОВ Днепр, Динамо 1992-1995 1 1 1 3 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Динамо 2006-2007 1 1 - 2 Луиш КАШТРУ Шахтер 2020-2021 1 1 - 2 Анатолий ЗАЯЕВ Таврия 1992 1 - - 1 Михаил ФОМЕНКО Динамо 1993 1 - - 1 Невио СКАЛА Шахтер 2002 1 - - 1 Игор ЙОВИЧЕВИЧ Шахтер 2023 1 - - 1 Марино ПУШИЧ Шахтер 2024 1 - - 1

Сезоны обозначены годом их окончания.