Болонья на выезде победила Наполи, Милан убедительно одолел Кальяри
Состоялись матчи 36-го тура Серии А
Сегодня, 11 мая, прошли матчи 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Главная сенсация итальянского чемпионата «Болонья» обыграла на выезде чемпиона прошлого сезона «Наполи». Подопечные Тиаго Мотты уже завтра могут гарантировать себе участие в Лиге чемпионов, если «Рома» не сможет обыграть «Аталанту». «Наполи» сейчас находится на 8-м месте в Серии А и имеет неплохие шансы квалифицироваться в Лигу конференций.
В другом матче игрового дня «Милан» на «Сан-Сиро» уничтожил «Кальяри» и гарантировал себе 2 место по итогам чемпионата. «Кальяри» с 33 очками хоть и находится на 15 месте, но прописку в элите итальянского футбола на следующий сезон еще не гарантировал.
Серия А. 36-й тур, 11 мая.
Наполи – Болонья – 0:2
Голы: Ндое, 9, Пош, 12.
Милан – Кальяри – 5:1
Голы: Беннасер, 36, Пулишич, 59, Рейндерс, 74, Леау, 83, Пулишич, 87 – Нандес, 63.
Таблица Серии А
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4
|Ювентус
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|5
|Аталанта
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6
|Рома
|35
|17
|9
|9
|62 - 42
|60
|7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8
|Наполи
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|9
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12
|Дженоа
|35
|10
|13
|12
|41 - 43
|43
|13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14
|Эллас Верона
|35
|8
|10
|17
|33 - 46
|34
|15
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33 - 52
|30
|19
|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20
|Салернитана
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
Poco @sscnapoli, tanto @Bolognafc1909! 🔥⚽️⚽️#NapoliBologna pic.twitter.com/nhrva702KX— Lega Serie A (@SerieA) May 11, 2024
⏱️ FT | Vittoria ampia per il @acmilan !!! ❤️🖤#MilanCagliari 5-1 pic.twitter.com/z2ybMhuc5I— Lega Serie A (@SerieA) May 11, 2024
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