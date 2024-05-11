Болонья на выезде победила Наполи, Милан убедительно одолел Кальяри

Сегодня, 11 мая, прошли матчи 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Главная сенсация итальянского чемпионата «Болонья» обыграла на выезде чемпиона прошлого сезона «Наполи». Подопечные Тиаго Мотты уже завтра могут гарантировать себе участие в Лиге чемпионов, если «Рома» не сможет обыграть «Аталанту». «Наполи» сейчас находится на 8-м месте в Серии А и имеет неплохие шансы квалифицироваться в Лигу конференций.

В другом матче игрового дня «Милан» на «Сан-Сиро» уничтожил «Кальяри» и гарантировал себе 2 место по итогам чемпионата. «Кальяри» с 33 очками хоть и находится на 15 месте, но прописку в элите итальянского футбола на следующий сезон еще не гарантировал.

Серия А. 36-й тур, 11 мая.

Наполи – Болонья – 0:2

Голы: Ндое, 9, Пош, 12.

Милан – Кальяри – 5:1

Голы: Беннасер, 36, Пулишич, 59, Рейндерс, 74, Леау, 83, Пулишич, 87 – Нандес, 63.

Таблица Серии А