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Чемпионат Италии
Милан
11.05.2024 21:45 – FT 5 : 1
Кальяри
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Италия
11 мая 2024, 23:51 | Обновлено 12 мая 2024, 00:36
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0

Болонья на выезде победила Наполи, Милан убедительно одолел Кальяри

Состоялись матчи 36-го тура Серии А

11 мая 2024, 23:51 | Обновлено 12 мая 2024, 00:36
51
0
Болонья на выезде победила Наполи, Милан убедительно одолел Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Болонья

Сегодня, 11 мая, прошли матчи 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Главная сенсация итальянского чемпионата «Болонья» обыграла на выезде чемпиона прошлого сезона «Наполи». Подопечные Тиаго Мотты уже завтра могут гарантировать себе участие в Лиге чемпионов, если «Рома» не сможет обыграть «Аталанту». «Наполи» сейчас находится на 8-м месте в Серии А и имеет неплохие шансы квалифицироваться в Лигу конференций.

В другом матче игрового дня «Милан» на «Сан-Сиро» уничтожил «Кальяри» и гарантировал себе 2 место по итогам чемпионата. «Кальяри» с 33 очками хоть и находится на 15 месте, но прописку в элите итальянского футбола на следующий сезон еще не гарантировал.

Серия А. 36-й тур, 11 мая.

Наполи – Болонья – 0:2
Голы: Ндое, 9, Пош, 12.

Милан – Кальяри – 5:1
Голы: Беннасер, 36, Пулишич, 59, Рейндерс, 74, Леау, 83, Пулишич, 87 – Нандес, 63.

Таблица Серии А

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 36 29 5 2 86 - 19 92
2 Милан 36 22 8 6 72 - 43 74
3 Болонья 36 18 13 5 51 - 27 67
4 Ювентус 35 18 12 5 48 - 27 66
5 Аталанта 34 18 6 10 63 - 38 60
6 Рома 35 17 9 9 62 - 42 60
7 Лацио 35 17 5 13 45 - 37 56
8 Наполи 36 13 12 11 53 - 46 51
9 Фиорентина 34 14 8 12 51 - 39 50
10 Торино 35 11 14 10 31 - 31 47
11 Монца 35 11 12 12 38 - 46 45
12 Дженоа 35 10 13 12 41 - 43 43
13 Лечче 35 8 13 14 32 - 50 37
14 Эллас Верона 35 8 10 17 33 - 46 34
15 Кальяри 36 7 12 17 38 - 65 33
16 Эмполи 35 8 8 19 26 - 50 32
17 Фрозиноне 36 7 11 18 43 - 68 32
18 Удинезе 35 4 18 13 33 - 52 30
19 Сассуоло 35 7 8 20 41 - 70 29
20 Салернитана 35 2 9 24 27 - 75 15
Полная таблица
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Болонья Наполи Кальяри Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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