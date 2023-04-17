Поражение сборной, первая победа Свитолиной, помолвки Костюк и Киченок

Завершилась вторая неделя теннисного апреля, на которой основное внимание фанатов игры было сконцентрировано на первом грунтовом Мастерсе в Монте-Карло (Монако). Однако и девушки не дали о себе забыть, сыграв квалификационные матчевые противостояния к финальному турниру Кубка Билли Джин Кинг. Не обошлось и без сборной Украины, которая встретилась с одной их сильнейших команд мира – сборной Чехии.

АТР 1000 Монте-Карло

Грунтовой сезон открылся именно на Мастерсе в Монако. Да, на первой неделе апреля были сыграны соревнования на глине в Эшториле, Хьюстоне и Марракеше, но многие топ-игроки те турниры пропускали. Нельзя сказать, что и в Монте-Карло был сильнейший состав, но, по крайней мере, здесь сыграл первый номер рейтинга АТР Новак Джокович, а также прошлогодний чемпион этого турнира и по совместительству третья ракетка мира – Стефанос Циципас.

Соревнования в Монте-Карло пропустил легендарный Рафаэль Надаль (травма бедра после AO 2023), второй номер мужского тенниса Карлос Алькарас (проблемы с рукой и спиной), а также Феликс Оже-Альяссим (проблемы с левым коленом). Эти три топовых теннисиста явно могли усилить турнир, но и без них получилось достаточно интересно. Лидер посева Новак Джокович уже на старте ощутил проблемы с квалифаером без флага Иваном Гаховым, который только на прошлой неделе дебютировал в топ-200. Джокович в первом сете и вовсе летел 3:4 с брейком, но вырвал победу на тай-брейке, а во второй партии уже на классе закрыл соперника. Было видно, что Новак не совсем готов показывать на грунте свой лучший теннис, да и корты в Монте-Карло для него откровенно невезучие (трофей он брал тут всего дважды, в последний раз – в 2015 году). В 1/8 финала Джоковича наказал 21-летний Лоренцо Музетти в трех партиях, отомстив ему за поражение в 2021 году на Ролан Гарросе (тогда Музетти выиграл первые два сета на тай-брейках, но не смог продолжить играть на высоком уровне в физическом плане и разгромно проиграл 3 партии подряд).



Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти и Новак Джокович

Интересно, что Музетти начал выступления в Монте-Карло с 1/32 финала, и до начала поединка против Джоковича у него было выиграно 19 геймов подряд (7:6, 6:0 с Кецмановичем и 6:0, 6:0 с Лука Нарди). Но далее он проиграл Яннику Синнеру, который, в свою очередь, в полуфинале уступил Хольгеру Руне. С нижней части сетки в финал пробился многострадальный и сверхэмоциональный человек «No war» / «Цой жив», а точнее – Андрей Рублев.

В матче за титул сошлись Руне и Рублев. Все шло к тому, что Хольгер выиграет свой второй Мастерс в 19 лет (в 2022 году он выиграл трофей на кортах Парижа), но закрыть Андрея с 4:1* (40:30) в третьей партии ему было не суждено. Рублев выиграл первый Мастерс в карьере, а в речи во время награждения перепутал княгиню Монако с президентом Федерации тенниса Монако. Ну, хоть признал ошибку: «Простите, перегрелся на солнце. Возможно, я немножко глуп».

Andrey being Andrey ❤️@AndreyRublev97's first Masters 1000 winning speech made us go through *all* the emotions...#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/UyiRTbVnli — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2023

А что на счет прошлогоднего победителя турнира в Монте-Карло – Циципаса? Грек в 1/4 финала вылетел от Тейлора Фритца, который в полуфинале проиграл будущему триумфатору Рублеву. Но запомнился Стефанос не этим. После победы над Николасом Харри в 1/8 финала он написал на камере интересную, и, наверное, все же далеко не всем понятную и логичную фразу: «Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде». Ну результат на табло – тот самый единорог обскакал его в четвертьфинале, точнее объехал, он на скейтборде все-таки...

Trying to reach the word count on your essay like 🤓@steftsitsipas #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/gVXMaUFI09 — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2023

Кубок Билли Джин Кинг

Девушки отвлеклись от Тура и провели игры за свои сборные. Все внимание было уделено финалу квалификации, где было проведено 9 матчевых встреч, в том числе и со сборной Украины.

Как и год назад в США, украинки не смогла совершить чудо и обыграть записных фавориток. На этот раз наши девушки сыграли с национальной командой Чехии, которая выступает уже без ветеранок Квитовой и Плишковой. Ппервая ракетка в парном разряде Катерина Синякова не приехала из-за травмы, и юные перспективные сестры Фругвиртовы пропустили встречу. Состав у чешек и так был неплохой, сыграли Барбора Крейчикова и Маркета Вондроушова. Но у Барборы далеко не самые лучшие показатели в играх за сборную, а Маркета после серебра на Олимпиаде в 2020 немного все-таки понизила свой уровень игры. В общем, шансы были, но...

Помимо риторического вопроса «а почему не играет за сборною первая ракетка Украины Ангелина Калинина», вряд ли можно придраться к составу нашей команды. Марта Костюк – амбициозная и молодая 20-летняя теннисистка, которую по праву можно считать лидером сборной, Катарина Завацкая – грамотная, опытная и интересная в плане игры девушка, которая немного растратила свой уровень после борьбы с коронавирусом, но уже вернулась в Тур и пытается выжать со своего соревновательного календаря максимум. В паре были заявлены Даяна Ястремская и Людмила Киченок, но они так и не сыграли. Почему не сыграла Даяна вместо Катарины в одиночке? Ну, во-первых, Даяна сейчас явно не в лучшей форме, а во-вторых, вопросы к ее графику... Она заявилась на турнир в Штутгарте, где должна была стартовать с квалификации в субботу. А именно в субботу – последний день матчевого противостояния. Каждый сам себе расставляет приоритеты, судить и осуждать явно не нужно, как и Калинину, кстати.

Первый матч противостояния Украина – Чехия был между Мартой Костюк и Маркетой Вондроушовой. Марта, откровенно, его провалила (1:6, 2:6). Да, не самое удачно начало, и, возможно, уже после этой игры было понятно, что шансов обыграть чешок маловато. Но, тем не менее, далее на корт вышла Завацкая против Крейчиковой и выжала максимум из себя. Проиграла, обидно (4:6, 3:6), но в борьбе против более опытной теннисистки. После первого дня счет 0:2 и, казалось бы – ловить нечего.

Но далее Костюк побеждает Крейчикову. Сенсация? Скорее да, чем нет, несмотря на счет 2:1 в личках. Но после игры с Маркетой шанс на то, что наша вторая ракетка сможет реанимироваться, был мал. Тем не менее, надежду украинским болельщикам она подарила, и все было в руках Катарины. И начиналось красиво – 3:0 (40:15) на подаче чешки, однако в итоге 6 проигранных геймов подряд, а далее и неудача во второй партии – 4:6. Обидно? Да. Достойно? Тоже да. Все не так плохо, как могло быть, поэтому и тут критиковать наших девушек не стоит. Нужно готовиться к матчам Тура, играть, побеждать, тренироваться и ждать следующего шанса пробиться в финал Кубка Билли Джин Кинг.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Помимо игры между украинками и чешками, свои матчи провели еще 16 команд. Победы одержали сборные Казахстана, Испании, Франции, Канады, США, Италии, Германии и Словении. Все они завоевали путевки в заключительную часть соревнований.

Долгожданная победа Свитолиной

Экс-третья ракетка мира и легенда украинского тенниса Элина Свитолина впервые за 10 лет сыграла на турнире ITF. 28-летняя Элина выступила на грунтовом 60-тысячнике в Кьяссо. В первом раунде турнира она выиграла у Елены-Габриэлы Русе в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Для Свитолиной эта победа стала первой за год. В 2022 году она объявила, что ждет ребенка и ушла в декрет. Вернулась в Тур Элина на прошлой неделе на турнире в Чарльстоне, где в трех сетах уступила Путинцевой.



Instagram. Элина Свитолина

К сожалению, пройти в четвертьфинал соревнований в Кьяссо Свитолиной не удалось. В 1/8 финала украинка встретилась с Александрой Игнатик. Свитолина выиграла первый сет, но проиграла второй. В третьей партии со счета 1:3 Элине удалось выиграть 4 гейма подряд. В 9-м гейме у нее был матчбол на своей подаче, но она не смогла его реализовать и проиграла оставшиеся 4 гейма.

Провал Сачко

К экс-первой ракетке Украины Виталию Сачко много вопросов по его игре. Но в любом случае все украинские фанаты тенниса ждут от него хороших результатов. Виталий на этой неделе поехал в мексиканский Леон. Сачко сосредоточился на хардовых покрытиях, но пока не может показать свой лучший теннис.

Уже на старте турнира 25-летний украинец провалился в матче с Хуаном Пабло Фиковичем. Да, Фикович в итоге дошел до финала, но чем Виталий хуже этого «грунтового червя»? Ничем, опытом разве что. В любом случае, прогресс в игре Сачко хоть какой-то есть, и верить в него явно стоит.

Трофей Белинского и удачное выступления Стародубцевой

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл 2-й трофей подряд. Но, к сожалению, пока что в паре. На грунтовом 15-тысячнике в Анталии он взял титул вместе со швейцарцем Дамьеном Венгером. 19-летний Вячеслав выиграл третий парный титул ITF и второй в этом сезоне. В конце марта украинец вместе с соотечественником Александром Овчаренко стал чемпионом соревнований ITF M15 в Хорватии.



Instagram. Вячеслав Белинский и Дамьен Вагнер

Удачно на этой неделе сыграла 23-летняя украинка Юлия Стародубцева. Она выступила на грунтовом 25-тысячнике в американском городе Бока-Ратон. Стартовала Юлия с квалификации, а в основе прошла достаточно крепких американок Робин Монтгомери и Энн Ли. В полуфинал, к сожалению, выйти не удалось, уступив в четвертьфинальном поединке будущей финалистке Хейли Баптист.

Помолвки Марты Костюк и Людмилы Киченок

Матч между сборными Украины и Чехии запомнился не только неплохим выступлением наших девушек, но и еще двумя прекрасными событиями. Марта Костюк и Людмила Киченок объявили о помолвке со своими парнями, а точнее будущими мужьями.

Людмила уже долгое время встречается со своим тренером Стасом Хмарским. Украинка опубликовала фото с кольцом на пальце в своем Instagram во время сборов перед игрой с Чехией, а вскоре получила поздравления от всех участником нашей команды.

Не стала отставать от Киченок и Костюк. Марта во время интервью для Sport.ua заявила, что именно читатели нашего сайта первыми узнают о ее помолвке. Так и случилось, Марта сдержала свое обещание и дала короткий комментарий: «Три недели назад состоялась таинственная помолвка. Все было великолепно! Это случилось в Киеве, на Владимирской горке, на рассвете». Имя таинственного незнакомца Марты – Георгий. Ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.