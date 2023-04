Поражение сборной, первая победа Свитолиной, помолвки Костюк и Киченок

Завершилась вторая неделя теннисного апреля, на которой основное внимание фанатов игры было сконцентрировано на первом грунтовом Мастерсе в Монте-Карло (Монако). Однако и девушки не дали о себе забыть, сыграв квалификационные матчевые противостояния к финальному турниру Кубка Билли Джин Кинг. Не обошлось и без сборной Украины, которая встретилась с одной их сильнейших команд мира – сборной Чехии.

АТР 1000 Монте-Карло

Грунтовой сезон открылся именно на Мастерсе в Монако. Да, на первой неделе апреля были сыграны соревнования на глине в Эшториле, Хьюстоне и Марракеше, но многие топ-игроки те турниры пропускали. Нельзя сказать, что и в Монте-Карло был сильнейший состав, но, по крайней мере, здесь сыграл первый номер рейтинга АТР Новак Джокович, а также прошлогодний чемпион этого турнира и по совместительству третья ракетка мира – Стефанос Циципас.

Соревнования в Монте-Карло пропустил легендарный Рафаэль Надаль (травма бедра после AO 2023), второй номер мужского тенниса Карлос Алькарас (проблемы с рукой и спиной), а также Феликс Оже-Альяссим (проблемы с левым коленом). Эти три топовых теннисиста явно могли усилить турнир, но и без них получилось достаточно интересно. Лидер посева Новак Джокович уже на старте ощутил проблемы с квалифаером без флага Иваном Гаховым, который только на прошлой неделе дебютировал в топ-200. Джокович в первом сете и вовсе летел 3:4 с брейком, но вырвал победу на тай-брейке, а во второй партии уже на классе закрыл соперника. Было видно, что Новак не совсем готов показывать на грунте свой лучший теннис, да и корты в Монте-Карло для него откровенно невезучие (трофей он брал тут всего дважды, в последний раз – в 2015 году). В 1/8 финала Джоковича наказал 21-летний Лоренцо Музетти в трех партиях, отомстив ему за поражение в 2021 году на Ролан Гарросе (тогда Музетти выиграл первые два сета на тай-брейках, но не смог продолжить играть на высоком уровне в физическом плане и разгромно проиграл 3 партии подряд).



Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти и Новак Джокович

Интересно, что Музетти начал выступления в Монте-Карло с 1/32 финала, и до начала поединка против Джоковича у него было выиграно 19 геймов подряд (7:6, 6:0 с Кецмановичем и 6:0, 6:0 с Лука Нарди). Но далее он проиграл Яннику Синнеру, который, в свою очередь, в полуфинале уступил Хольгеру Руне. С нижней части сетки в финал пробился многострадальный и сверхэмоциональный человек «No war» / «Цой жив», а точнее – Андрей Рублев.

В матче за титул сошлись Руне и Рублев. Все шло к тому, что Хольгер выиграет свой второй Мастерс в 19 лет (в 2022 году он выиграл трофей на кортах Парижа), но закрыть Андрея с 4:1* (40:30) в третьей партии ему было не суждено. Рублев выиграл первый Мастерс в карьере, а в речи во время награждения перепутал княгиню Монако с президентом Федерации тенниса Монако. Ну, хоть признал ошибку: «Простите, перегрелся на солнце. Возможно, я немножко глуп».

