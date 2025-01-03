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Испания
03 января 2025, 14:36 | Обновлено 03 января 2025, 14:43
427
0

Неопределенность. В Реале нашли замену суперзвезде Ливерпуля

Диогу Далот является альтернативо трансферу Трента Александера-Арнольда

03 января 2025, 14:36 | Обновлено 03 января 2025, 14:43
427
0
Неопределенность. В Реале нашли замену суперзвезде Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Далот

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист может стать альтернативой английскому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Трансфер игрока «красных» завершить довольно сложно, потому в мадридском граде нашли альтернативу на случай, если это не получится сделать.

В текущем сезоне Диогу Далот провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 2 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел замену Анчелотти.

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Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Юнайтед Трент Александер-Арнольд Диогу Далот трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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