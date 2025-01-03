Неопределенность. В Реале нашли замену суперзвезде Ливерпуля
Диогу Далот является альтернативо трансферу Трента Александера-Арнольда
Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний футболист может стать альтернативой английскому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Трансфер игрока «красных» завершить довольно сложно, потому в мадридском граде нашли альтернативу на случай, если это не получится сделать.
В текущем сезоне Диогу Далот провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 2 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел замену Анчелотти.
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